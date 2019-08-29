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РИА Новости
Новое оружие России

Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой "Циркон"

14:24 29.08.2019
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© Фото : предоставлено корпорацией "Тактическое ракетное вооружение"Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов
Генеральный директор корпорации Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов
© Фото : предоставлено корпорацией "Тактическое ракетное вооружение"
Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
"Это техника. Она может и сегодня и завтра. Работа ведется интенсивно. Закончится в согласованные с заказчиком сроки", - сказал он на пресс-конференции на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
"Вы знаете, что работа сложная, работа непростая", - отметил Обносов.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Новое оружие РоссииБорис ОбносовАвиасалон МАКСТактическое ракетное вооружение (корпорация)РоссияЖуковскийБезопасность
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