Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой "Циркон"

ЖУКОВСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
"Это техника. Она может и сегодня и завтра. Работа ведется интенсивно. Закончится в согласованные с заказчиком сроки", - сказал он на пресс-конференции на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
"Вы знаете, что работа сложная, работа непростая", - отметил Обносов.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.