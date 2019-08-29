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РИА Новости

Фракция Порошенко не поддержит кандидатуру Гончарука на должность премьера

14:22 29.08.2019
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© РИА Новости / СтрингерЗаместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" не будет поддерживать кандидатуру заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука на должность премьер-министра, заявила депутат Верховной рады Ирина Луценко.
Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады крупнейшая фракция "Слуга народа" озвучит свои предложения по кандидатуре будущего премьера. По информации источников РИА Новости, им станет замглавы офиса президента Алексей Гончарук. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Кроме того депутаты Рады сформируют парламентские комитеты.
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Вчера, 13:37РИА Новости
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"Наша фракция не будет поддерживать эту кандидатуру по одной простой причине – нарушение процедуры. Кандидатура должна была обсуждаться на (заседаниях – ред.) фракций, она должна была быть приглашена на (заседание в - ред.) каждую фракцию", - сказала Луценко в четверг в эфире телеканала "Прямой".
По ее словам, у фракции "Европейская солидарность" не было диалога с Гончаруком и депутаты не понимают будет какого курса страны он будет придерживаться.
Гончарук родился 7 июля 1984 года. С 2001 по 2006 год учился в Институте права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получив квалификацию магистра права. Работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива, а 25 июня 2019 года был назначен замглавы офиса президента Украины.
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