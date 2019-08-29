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РИА Новости

"Слуга народа" предложила назначить главой СБУ замглавы ведомства Баканова

14:19 29.08.2019 (обновлено: 14:43 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервое заседание Верховной рады Украины нового созыва
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
© РИА Новости / Стрингер
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Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва. Архивное фото
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Парламентская фракция "Слуги народа" предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить на пост премьера страны заместителя главы его офиса Алексея Гончарука, главой Службы безопасности - зампредседателя ведомства Ивана Баканова, генпрокурором - замглавы его офиса Руслана Рябошапку, сообщила депутат фракции Ирина Верещук.
"Мы предлагаем (президенту - ред.) поддержать господина Гончарука на должность премьер-министра. Глава МИД - Вадим Пристайко, генпрокурор - господин Рябошапка", - сказала Верещук журналистам в Раде. Также по ее словам, на пост главы СБУ будет назначен нынешний первый заместитель председателя ведомства Иван Баканов.
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 14:23РИА Новости
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост фракция "Слуги народа" выдвинула замглавы Офиса президента Украины Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
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Вчера, 13:37РИА Новости
Зеленский внес в Раду кандидатуру Гончарука на должность премьер-министра
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