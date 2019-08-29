"Слуга народа" предложила назначить главой СБУ замглавы ведомства Баканова

"Мы предлагаем (президенту - ред.) поддержать господина Гончарука на должность премьер-министра. Глава МИД - Вадим Пристайко, генпрокурор - господин Рябошапка", - сказала Верещук журналистам в Раде. Также по ее словам, на пост главы СБУ будет назначен нынешний первый заместитель председателя ведомства Иван Баканов.

Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост фракция "Слуги народа" выдвинула замглавы Офиса президента Украины Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.