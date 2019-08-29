Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T14:18Z
https://ria.ru/20190829/1558033184.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153130/01/1531300105_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_14452da392be38989b44c8a84d9fb6dd.jpg
РИА Новости

Инженерные войска впервые применили cверхтяжелый паром

14:18 29.08.2019
875
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Инженерные войска впервые применили сверхтяжелый паром и перспективный катер в ходе практических учений понтонно-переправочными подразделениями на Волге в Сызрани, где оборудована паромная переправа, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минобороны.
"Инженерные войска в ходе спецучений впервые применили сверхтяжелый паром и инженерно-разведывательный катер на воздушной подушке ИРК. Катер является перспективной разработкой, прошедший государственные испытания и планируется к принятию на вооружение инженерными войсками. 720-ти тонный паром использовали для переброски техники", - сообщили в пресс-службе.
Атомная подводная лодка проекта 949 на рейде на базе 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота в Вилючинске
26 августа, 09:52Радио
Минобороны РФ показало видео учений по скрытой переброске атомных подлодок
Также в военном ведомстве уточнили, что паром способен вместить до 40 грузовых автомобилей. Данный парк позволяет осуществлять переправу техники при повышенных ветровых и волновых нагрузках, характерных для широких и крупных водных преград, а так же единичную технику массой до 120 тонн.
Паромы буксировались современными буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ.
Учения проходят на двенадцати полигонах Центрального военного округа, 5-ти участках местности и продлятся до 30 августа 2019 года.
2602000
Обсудить 1
Министерство обороны РФСызраньБезопасность
Рекомендуем
Генеральный директор корпорации Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой "Циркон"
РИА
Новости
Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Начались испытания модернизированного вертолета Ми-35П
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Ученики гимназии
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Лента
новостей
Вертолет Ми-28НМ выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
В России разработали технологию, разгоняющую боевой вертолет до 600 км/ч
Вертолет корпуса морской пехоты CH-53E
В Японии от американского вертолета CH-53 отвалилась деталь
Петр Порошенко
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Грузинский блок-пост
За возведением грузинского блокпоста в Южной Осетии наблюдает миссия ЕС
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири
"Газпром" начал наполнение газопровода "Сила Сибири"
Самолёт авиакомпании Уральские авиалинии
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Киевский суд завел дело против Луценко
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
Новые вагоны купе для РЖД
Эксперты выяснили, почему россияне выбирают верхние полки в поездах
Бурый медведь
Нападение медведей на американцев попало на видео
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Депутат рассказала, кого Зеленский рассматривает на пост главы МВД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43СМИ: 19-летняя россиянка впала в кому в Турции
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
Лента новостейМолния