Инженерные войска впервые применили cверхтяжелый паром

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Инженерные войска впервые применили сверхтяжелый паром и перспективный катер в ходе практических учений понтонно-переправочными подразделениями на Волге в Сызрани, где оборудована паромная переправа, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минобороны.

"Инженерные войска в ходе спецучений впервые применили сверхтяжелый паром и инженерно-разведывательный катер на воздушной подушке ИРК. Катер является перспективной разработкой, прошедший государственные испытания и планируется к принятию на вооружение инженерными войсками. 720-ти тонный паром использовали для переброски техники", - сообщили в пресс-службе.

Также в военном ведомстве уточнили, что паром способен вместить до 40 грузовых автомобилей. Данный парк позволяет осуществлять переправу техники при повышенных ветровых и волновых нагрузках, характерных для широких и крупных водных преград, а так же единичную технику массой до 120 тонн.

Паромы буксировались современными буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ.