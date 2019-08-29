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РИА Новости

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

14:13 29.08.2019
21563
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкИгорь Артемьев
Игорь Артемьев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Игорь Артемьев. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
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Федеральная антимонопольная служба РФИгорь АртемьевРоссияЭкономика
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IIfifay
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