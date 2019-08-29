Крым и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве по морскому транспорту

"В ходе встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере морского транспорта. С сирийской стороны его подписал гендиректор порта Латакии Амджад Сулейман, с крымской – гендиректор "Крымских морских портов" Сергей Квасов", - говорится в сообщении. Соглашение нацелено на развитие морского транспортного движения между портами Крыма и Сирии.

Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существования обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке. Выставку возобновили в 2017 году, в этом году она проходит с 28 августа по 6 сентября, в ней участвуют около 1500 компаний из 38 стран.