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РИА Новости

Крым и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве по морскому транспорту

14:12 29.08.2019
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкНовый фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен"
Новый фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен
© РИА Новости / Василий Батанов
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ДАМАСК, 29 авг – РИА Новости. Республика Крым и министерство транспорта Сирии подписали в четверг соглашение о сотрудничестве в сфере морского транспорта, говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы сирийского ведомства.
Встреча делегаций во главе с вице-премьером Крыма Георгием Мурадовым и министром транспорта САР Али Хамудом состоялась в четверг в рамках визита крымской делегации на 61-ю международную выставку в Дамаске.
Стороны обсудили активизацию коммерческого и экономического сотрудничества между полуостровом и САР, в частности, налаживание морского сообщения между портами.
"В ходе встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере морского транспорта. С сирийской стороны его подписал гендиректор порта Латакии Амджад Сулейман, с крымской – гендиректор "Крымских морских портов" Сергей Квасов", - говорится в сообщении. Соглашение нацелено на развитие морского транспортного движения между портами Крыма и Сирии.
Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существования обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке. Выставку возобновили в 2017 году, в этом году она проходит с 28 августа по 6 сентября, в ней участвуют около 1500 компаний из 38 стран.
Дамаск
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