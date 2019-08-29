СК начал проверку в Югре, где водитель сбил пенсионерку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 авг - РИА Новости. Следователи начали процессуальную проверку в Нижневартовске (ХМАО), где водитель сначала сбил пенсионерку, угрожал съемочной группе местного телеканала и напал на сотрудника телецентра, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Телеканал также опубликовал запись с камер наблюдения, пояснив, что тот же мужчина через несколько часов ворвался в здание телецентра, где напал на одного из сотрудников. В следственном управлении пообещали установить все обстоятельства инцидента.