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РИА Новости

СК начал проверку в Югре, где водитель сбил пенсионерку

14:11 29.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 авг - РИА Новости. Следователи начали процессуальную проверку в Нижневартовске (ХМАО), где водитель сначала сбил пенсионерку, угрожал съемочной группе местного телеканала и напал на сотрудника телецентра, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Телекомпания "Мегаполис" вечером в среду опубликовала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сюжет о местном жителе, который, по данным СМИ, наехал на 80-летнюю женщину, после чего угрожал съемочной группе канала, прибывшей на место ДТП.
Тамара Амбаева
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"Следственным отделом по городу Нижневартовск... организована процессуальная проверка по сообщению СМИ по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в сообщении.
Телеканал также опубликовал запись с камер наблюдения, пояснив, что тот же мужчина через несколько часов ворвался в здание телецентра, где напал на одного из сотрудников. В следственном управлении пообещали установить все обстоятельства инцидента.
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Следственный комитет РФХанты-Мансийский АОРоссияПроисшествия
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