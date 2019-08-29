СК начал проверку в Югре, где водитель сбил пенсионерку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 авг - РИА Новости. Следователи начали процессуальную проверку в Нижневартовске (ХМАО), где водитель сначала сбил пенсионерку, угрожал съемочной группе местного телеканала и напал на сотрудника телецентра, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Телекомпания "Мегаполис" вечером в среду опубликовала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сюжет о местном жителе, который, по данным СМИ, наехал на 80-летнюю женщину, после чего угрожал съемочной группе канала, прибывшей на место ДТП.
"Следственным отделом по городу Нижневартовск... организована процессуальная проверка по сообщению СМИ по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в сообщении.
Телеканал также опубликовал запись с камер наблюдения, пояснив, что тот же мужчина через несколько часов ворвался в здание телецентра, где напал на одного из сотрудников. В следственном управлении пообещали установить все обстоятельства инцидента.