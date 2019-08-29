В Киргизии отпустили из-под стражи оппозиционного политика Текебаева

БИШКЕК, 29 авг - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека отпустил из-под стражи оппозиционного политика Омурбека Текебаева, приговоренного к 8 годам тюрьмы за коррупцию и получение взятки, сообщили РИА Новости в четверг в канцелярии суда.

Один из самых известных в Киргизии политиков, лидер оппозиционной парламентской фракции социалистической партии "Ата Мекен" Текебаев был арестован в аэропорту Бишкека в феврале 2017 года при возвращении с сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Одновременно был задержан бывший посол республики Дуйшонкул Чотонов. Политики были обвинены в коррупции и приговорены к 8 годам лишения свободы каждый.