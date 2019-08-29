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РИА Новости

В Киргизии отпустили из-под стражи оппозиционного политика Текебаева

14:09 29.08.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОмурбек Текебаев
Омурбек Текебаев
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Омурбек Текебаев. Архивное фото
БИШКЕК, 29 авг - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека отпустил из-под стражи оппозиционного политика Омурбека Текебаева, приговоренного к 8 годам тюрьмы за коррупцию и получение взятки, сообщили РИА Новости в четверг в канцелярии суда.
“Мера пресечения Текебаеву заменена на домашний арест”, - заявил собеседник агентства.
Один из самых известных в Киргизии политиков, лидер оппозиционной парламентской фракции социалистической партии "Ата Мекен" Текебаев был арестован в аэропорту Бишкека в феврале 2017 года при возвращении с сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Одновременно был задержан бывший посол республики Дуйшонкул Чотонов. Политики были обвинены в коррупции и приговорены к 8 годам лишения свободы каждый.
Верховный суд Киргизии 21 августа 2019 года направил уголовное дело Текебаева и Чотонова на пересмотр “по вновь открывшимся обстоятельствам”.
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
20 августа, 12:07Сказано в эфире
Политолог: власти Киргизии решили "не церемониться" с АтамбаевымСуд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Алмазбека. В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал свой взгляд на ситуацию.
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Омурбек ТекебаевКиргизияВ мире
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