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РИА Новости

В Японии от американского вертолета CH-53 отвалилась деталь

14:08 29.08.2019
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© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Trever A. StatzВертолет корпуса морской пехоты CH-53E
Вертолет корпуса морской пехоты CH-53E
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Trever A. Statz
Вертолет корпуса морской пехоты CH-53E. Архивное фото
ТОКИО, 29 авг - РИА Новости. Тяжелый транспортный вертолет CH-53 войск США в Японии "обронил" во время полета пластиковый иллюминатор в море у берегов острова Окинава, сообщает электронная версия местной газеты "Рюкю симпо".
По ее данным, командование войск США известило об этом японские власти 28 августа.
Как сообщает газета, иллюминатор размером 58 на 47 сантиметров весил примерно один килограмм. Каким образом он отвалился от вертолета, пока неизвестно.
Сообщений о пострадавших не поступало.
Это уже не первый подобный случай с вертолетом CH-53 на Окинаве. В декабре 2017 года от него также отвалился иллюминатор, упав на школьный двор города Футэмма, где расположена военная база США.
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