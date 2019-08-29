В Японии от американского вертолета CH-53 отвалилась деталь

По ее данным, командование войск США известило об этом японские власти 28 августа.

Как сообщает газета, иллюминатор размером 58 на 47 сантиметров весил примерно один килограмм. Каким образом он отвалился от вертолета, пока неизвестно.

Это уже не первый подобный случай с вертолетом CH-53 на Окинаве. В декабре 2017 года от него также отвалился иллюминатор, упав на школьный двор города Футэмма, где расположена военная база США.