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РИА Новости

В Испании мужчина погиб в ходе забега быков

14:05 29.08.2019 (обновлено: 15:12 29.08.2019)
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© AP Photo / Alvaro BarrientosУчастники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. Архивное фото
Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. Архивное фото
© AP Photo / Alvaro Barrientos
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мужчина погиб в ходе забега быков в испанской автономной области Кастилья-Леон, сообщает газета Periodico.
Инцидент произошел в четверг утром в городе Куэльяр (муниципалитет Сеговия) в ходе забега быков (такие забеги известны в Испании как энсьеррос). Сообщается, что 62-летний мужчина скончался от ранений, полученных в результате удара рогом быка.
По данным издания, бык нанес мужчине удар в шею и грудную клетку. Как сообщают местные СМИ, еще два человека получили ранения.
Местные власти объявили трехдневный траур в связи с произошедшим.
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