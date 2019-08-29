В Испании мужчина погиб в ходе забега быков

Инцидент произошел в четверг утром в городе Куэльяр (муниципалитет Сеговия) в ходе забега быков (такие забеги известны в Испании как энсьеррос). Сообщается, что 62-летний мужчина скончался от ранений, полученных в результате удара рогом быка.