За возведением грузинского блокпоста в Южной Осетии наблюдает миссия ЕС

ЦХИНВАЛ, 29 авг - РИА Новости. Миссия наблюдателей ЕС находится в районе села Цнелис в Южной Осетии, где грузинская полиция возводит блокпост, сообщил Комитет государственной безопасности республики.

В среду советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев сообщил РИА Новости, что грузинские полицейские установили блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис. Министерство иностранных дел Южной Осетии заявило о прямой угрозе народу республики со стороны Грузии и призвало международное сообщество оказать давление на Тбилиси.

"В районе инцидента фиксируется постоянное присутствие грузинской полиции и миссии наблюдателей ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по оснащению объекта грузинской полиции не прекращаются, прибыла новая смена рабочих, ведется разгрузка стройматериалов. Происходит дооборудование дороги, ведущей в сторону блокпоста. При этом была отведена тяжелая строительная техника.

"В связи с провокационными попытками грузинских силовиков незаконно выставить полицейский блокпост в районе села Уиста (Цнелис - ред.) Знаурского района, в целях обеспечения безопасности граждан РЮО, проживающих в приграничных населенных пунктах, на месте инцидента находится сводный отряд КГБ, подразделения ОМОН и другие структуры силовых ведомств Республики", - сообщает КГБ.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.