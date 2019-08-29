Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T14:03Z
https://ria.ru/20190829/1558032460.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/23871/34/238713462_0:50:1346:807_1036x0_80_0_0_9b5dba3b3d8cbe885899d04ec93e591e.jpg
РИА Новости

За возведением грузинского блокпоста в Южной Осетии наблюдает миссия ЕС

14:03 29.08.2019
2955
© РИА Новости / Давид Хизанишвили / Перейти в фотобанкГрузинский блок-пост
Грузинский блок-пост
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
Перейти в фотобанк
Грузинский блок-пост. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 29 авг - РИА Новости. Миссия наблюдателей ЕС находится в районе села Цнелис в Южной Осетии, где грузинская полиция возводит блокпост, сообщил Комитет государственной безопасности республики.
В среду советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев сообщил РИА Новости, что грузинские полицейские установили блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис. Министерство иностранных дел Южной Осетии заявило о прямой угрозе народу республики со стороны Грузии и призвало международное сообщество оказать давление на Тбилиси.
Памятник жертвам грузино-осетинского конфликта Скорбящий Ангел в Цхинвале
28 августа, 14:34РИА Новости
Южная Осетия пытается заставить Грузию убрать блокпост со своей территории
"В районе инцидента фиксируется постоянное присутствие грузинской полиции и миссии наблюдателей ЕС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по оснащению объекта грузинской полиции не прекращаются, прибыла новая смена рабочих, ведется разгрузка стройматериалов. Происходит дооборудование дороги, ведущей в сторону блокпоста. При этом была отведена тяжелая строительная техника.
"В связи с провокационными попытками грузинских силовиков незаконно выставить полицейский блокпост в районе села Уиста (Цнелис - ред.) Знаурского района, в целях обеспечения безопасности граждан РЮО, проживающих в приграничных населенных пунктах, на месте инцидента находится сводный отряд КГБ, подразделения ОМОН и другие структуры силовых ведомств Республики", - сообщает КГБ.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
26 августа, 12:26РИА Новости
Президент Грузии заявила о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию
6000314
Обсудить 3
Южная ОсетияГрузияВ мире
Рекомендуем
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
РИА
Новости
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
В Цхинвале заявили о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Делегация аппарата конгресса США назвала цели визита в Россию
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Лента
новостей
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Южная Осетия потребовала от Грузии убрать полицейских со своей территории
Генеральный директор корпорации Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой "Циркон"
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Киевский суд завел дело против Луценко
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири
"Газпром" начал наполнение газопровода "Сила Сибири"
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Французские войска в Смоленске 28 октября 1812 года
Ученый рассказал об обстоятельствах гибели друга Наполеона под Смоленском
Памятник жертвам грузино-осетинского конфликта Скорбящий Ангел в Цхинвале
Южная Осетия пытается заставить Грузию убрать блокпост со своей территории
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме оценили призывы Джонсона и Эрдогана к России и Сирии
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Глава Южной Осетии изменил график из-за ситуации с грузинским блокпостом
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
Партия "Слуга народа" создала коалицию в Верховной раде
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Во Франции увидели "небывалые" возможности для решения украинского кризиса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43СМИ: 19-летняя россиянка впала в кому в Турции
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
Лента новостейМолния