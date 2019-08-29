Йемен обвинил ОАЭ в нанесении авиаударов по правительственным войскам

ДОХА, 29 авг - РИА Новости. МИД Йемена обвинил дислоцированных в Йемене эмиратских военных в нанесении авиаударов по правительственным войскам на юге Йемена, что привело к гибели военнослужащих и гражданских лиц, потребовал от СБ ООН осудить это нападение.

Ранее западные СМИ сообщили, что 30 солдат йеменской армии погибли в результате авиаударов на подступах к городу Адену, куда пять лет назад перебралось правительство страны после захвата столицы Саны мятежниками-хуситами.

"Правительство осуждает эмиратские бомбежки наших сил во временной столице Йемена Адене и городе Занджибар. Обстрел ОАЭ привел гибели в наших рядах и среди гражданских лиц", - говорится в заявлении МИД, размещенном в четверг в социальной сети Twitter

Власти Йемена возложили на ОАЭ ответственность за противозаконные действия военных против правительственных сил, нарушающие международные договоренности, и заявили, что оставляют за собой право на любые ответные меры.

МИД призвал Саудовскую Аравию встать на сторону правительства Йемена против поддерживаемых ОАЭ сепаратистов и остановить эту военную эскалацию. Кроме того, министерство обратилось с требованием к Совету безопасности ООН осудить этот обстрел и выступить в защиту единства и безопасности Йемена.

Власти Йемена сообщили в среду, что йеменские правительственные войска вошли в Аден и начали бои за город с сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена. Однако в четверг СМИ сообщили, что сепаратисты вновь вернули себе контроль над городом.