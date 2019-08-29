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РИА Новости

Йемен обвинил ОАЭ в нанесении авиаударов по правительственным войскам

14:01 29.08.2019
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© Fotolia / robnawГород Аден, Йемен
Город Аден, Йемен
© Fotolia / robnaw
ДОХА, 29 авг - РИА Новости. МИД Йемена обвинил дислоцированных в Йемене эмиратских военных в нанесении авиаударов по правительственным войскам на юге Йемена, что привело к гибели военнослужащих и гражданских лиц, потребовал от СБ ООН осудить это нападение.
Ранее западные СМИ сообщили, что 30 солдат йеменской армии погибли в результате авиаударов на подступах к городу Адену, куда пять лет назад перебралось правительство страны после захвата столицы Саны мятежниками-хуситами.
"Правительство осуждает эмиратские бомбежки наших сил во временной столице Йемена Адене и городе Занджибар. Обстрел ОАЭ привел гибели в наших рядах и среди гражданских лиц", - говорится в заявлении МИД, размещенном в четверг в социальной сети Twitter.
Власти Йемена возложили на ОАЭ ответственность за противозаконные действия военных против правительственных сил, нарушающие международные договоренности, и заявили, что оставляют за собой право на любые ответные меры.
МИД призвал Саудовскую Аравию встать на сторону правительства Йемена против поддерживаемых ОАЭ сепаратистов и остановить эту военную эскалацию. Кроме того, министерство обратилось с требованием к Совету безопасности ООН осудить этот обстрел и выступить в защиту единства и безопасности Йемена.
Власти Йемена сообщили в среду, что йеменские правительственные войска вошли в Аден и начали бои за город с сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена. Однако в четверг СМИ сообщили, что сепаратисты вновь вернули себе контроль над городом.
Город Аден, Йемен
28 августа, 16:09РИА Новости
Силы правительства Йемена взяли под контроль президентский дворец в Адене
Обстановка на юге Йемена обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сеператистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для проведения переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда. Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны. Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.
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