Порошенко выронил депутатские значки после присяги

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко уронил депутатские значки после присяги.
На видео, опубликованном в фейсбуке, видно, как новоизбранный депутат подписывает текст клятвы и показывает документ журналистам.
Встав, Порошенко роняет значки и начинает смеяться.
"Это на счастье", — пошутила одна из журналисток.
В четверг новоизбранные парламентарии во время первого торжественного заседания Рады принесли присягу.
Этот день считается последним днем работы депутатов предыдущего созыва.