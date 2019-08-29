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РИА Новости

Порошенко выронил депутатские значки после присяги

14:08 29.08.2019 (обновлено: 14:23 29.08.2019)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко уронил депутатские значки после присяги.
На видео, опубликованном в фейсбуке, видно, как новоизбранный депутат подписывает текст клятвы и показывает документ журналистам.
Встав, Порошенко роняет значки и начинает смеяться.

"Это на счастье", — пошутила одна из журналисток.

В четверг новоизбранные парламентарии во время первого торжественного заседания Рады принесли присягу.
Этот день считается последним днем работы депутатов предыдущего созыва.
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
Вчера, 10:11Акценты
Места и кресла уже распределены. Верховная Рада к новому сезону готоваУкраинский парламент соберется 29 августа на свое первое заседание. Места в комитетах уже распределены. И не все ими довольны. Особенно "Европейская солидарность".
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