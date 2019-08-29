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РИА Новости

Площадь пожара на мусорном полигоне в Ростовской области сократилась

13:57 29.08.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг – РИА Новости. Пожарные сократили площадь тлеющего очага на законсервированном полигоне твердых бытовых отходов в городе Красный Сулин Ростовской области до 200 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по области.
Пожар на полигоне произошел в четверг утром, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Позже возгорание удалось локализовать до 400 квадратных метров, на которых происходило тление.
"В настоящее время площадь действующего очага тления уменьшилась до 200 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены.
На месте работают около 30 человек и более 10 единиц техники.
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