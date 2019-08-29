Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T13:58Z
https://ria.ru/20190829/1558032031.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/63956/67/639566765_0:60:3206:1863_1036x0_80_0_0_3d8a13a67a55af7f8ac5c4e7cacde404.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал об обстоятельствах гибели друга Наполеона под Смоленском

13:56 29.08.2019 (обновлено: 13:58 29.08.2019)
1065
© РИА Новости / Павел Балабанов / Перейти в фотобанкФранцузские войска в Смоленске 28 октября 1812 года
Французские войска в Смоленске 28 октября 1812 года
© РИА Новости / Павел Балабанов
Перейти в фотобанк
Французские войска в Смоленске 28 октября 1812 года. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Французский генерал Гюден, друг Наполеона и участник войны 1812 года, получил смертельное ранение, когда осматривал мост для переправы своих войск через реку под Смоленском, рассказал журналистам научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Александр Хохлов.
Этим летом археологи в ходе раскопок в центре Смоленска обнаружили останки, принадлежащие, вероятнее всего, одному из ближайших соратников Наполеона генералу Сезару Шарлю-Этьену Гюдену.
Предположительная могила бригадного генерала
Вчера, 11:21РИА Новости
Франция попросила Россию разрешить экспертизу останков соратника Наполеона
"Генерал Гюден пошёл оценить состояние моста, потому что речка не широкая, метров 6-7, но у неё широкая заболоченная пойма, и вброд очень сложно переходить. На другой стороне в кустах засели наши егеря (стрелки - ред.), два полка... Выше, на склонах холмов стояли две батареи, которые и произвели залп, который оказался для Гюдена фатальным. Конечно, генерал не должен идти и сам выполнять работу батальонных, но, видимо, характер у человека был такой", - пояснил Хохлов.
Он также добавил, что быстрая переправа через реку была крайне важна для французской армии.
"Авангард переправляется на тот берег. Если это происходит быстро, то можно садиться на плечи отступающим русским войскам князя Багратиона и решать стратегически задачу, которую ставил Наполеон - разбить две армии поодиночке (русская армия вынуждена была разделиться при отступлении из Смоленска из-за узких дорог - ред.) могла быть выполнена", - сказал ученый.
Хохлов отметил, что произвести удар по группе офицеров - это нормальная практика для сражении того времени.
Шеинов бастион
22 июля, 10:50РИА Новости
В Смоленской области археологи нашли следы битвы войны 1812 года
Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.
Как сообщали ранее организаторы археологической экспедиции, необходимо провести ДНК-экспертизу останков, и если подтвердится информация, что они действительно принадлежат Гюдену, то их перезахоронение пройдет во Франции.
Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.
Сражение под Малоярославцем, 1812 год
26 октября 2017, 14:05РИА Новости
Адское пекло Малоярославца: поворотный пункт в войне с Наполеоном
1504011
Обсудить 1
Отечественная война (1812)Смоленск
Рекомендуем
Предположительная могила бригадного генерала
В Институте археологии рассказали о состоянии останков соратника Наполеона
РИА
Новости
Грузинский блок-пост
За возведением грузинского блокпоста в Южной Осетии наблюдает миссия ЕС
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Госдуме прокомментировали отказ Лукашенко ехать в Польшу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Совфеде оценили отказ Лукашенко ехать в Польшу
Лента
новостей
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Делегация аппарата конгресса США назвала цели визита в Россию
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Во Франции увидели "небывалые" возможности для решения украинского кризиса
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Автомобили на КПП на границе России и Украины
Россиянина задержали при попытке попасть на Украину
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
Партия "Слуга народа" создала коалицию в Верховной раде
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Инженерные войска впервые применили cверхтяжелый паром
Предположительная могила бригадного генерала
Франция попросила Россию разрешить экспертизу останков соратника Наполеона
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири
"Газпром" начал наполнение газопровода "Сила Сибири"
Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. Архивное фото
В Испании мужчина погиб в ходе забега быков
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Автомобиль скорой медицинской помощи
Башкирский врач умер перед допросом по делу о гибели роженицы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43СМИ: 19-летняя россиянка впала в кому в Турции
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
Лента новостейМолния