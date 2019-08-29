Ученый рассказал об обстоятельствах гибели друга Наполеона под Смоленском

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Французский генерал Гюден, друг Наполеона и участник войны 1812 года, получил смертельное ранение, когда осматривал мост для переправы своих войск через реку под Смоленском, рассказал журналистам научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Александр Хохлов.

Этим летом археологи в ходе раскопок в центре Смоленска обнаружили останки, принадлежащие, вероятнее всего, одному из ближайших соратников Наполеона генералу Сезару Шарлю-Этьену Гюдену.

"Генерал Гюден пошёл оценить состояние моста, потому что речка не широкая, метров 6-7, но у неё широкая заболоченная пойма, и вброд очень сложно переходить. На другой стороне в кустах засели наши егеря (стрелки - ред.), два полка... Выше, на склонах холмов стояли две батареи, которые и произвели залп, который оказался для Гюдена фатальным. Конечно, генерал не должен идти и сам выполнять работу батальонных, но, видимо, характер у человека был такой", - пояснил Хохлов.

Он также добавил, что быстрая переправа через реку была крайне важна для французской армии.

"Авангард переправляется на тот берег. Если это происходит быстро, то можно садиться на плечи отступающим русским войскам князя Багратиона и решать стратегически задачу, которую ставил Наполеон - разбить две армии поодиночке (русская армия вынуждена была разделиться при отступлении из Смоленска из-за узких дорог - ред.) могла быть выполнена", - сказал ученый.

Хохлов отметил, что произвести удар по группе офицеров - это нормальная практика для сражении того времени.

Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.

Как сообщали ранее организаторы археологической экспедиции, необходимо провести ДНК-экспертизу останков, и если подтвердится информация, что они действительно принадлежат Гюдену, то их перезахоронение пройдет во Франции.