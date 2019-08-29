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РИА Новости

Мэй пожелала удачи уходящей с поста главе шотландских тори

13:54 29.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© РИА Новости / Илья Питалев
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 авг – РИА Новости, Мария Табак. Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала в четверг первую запись в Twitter с момента своего ухода в отставку 24 июля, пожелав удачи покидающей пост лидера шотландских консерваторов Рут Дэвидсон.
"Жаль, что Рут Дэвидсон уходит с поста лидера шотландских тори. Спасибо за все, что вы делали для нашей партии и нашего союза на протяжении последних восьми лет, и наслаждайтесь заслуженной семейной жизнью с Джен и Финном", - написала Мэй.
Дэвидсон объяснила решение уйти в отставку как политическими причинами, связанными с Brexit, так и желанием проводить больше времени с сыном Финном и возлюбленной Джен Уилсон.
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