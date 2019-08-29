Мэй пожелала удачи уходящей с поста главе шотландских тори

"Жаль, что Рут Дэвидсон уходит с поста лидера шотландских тори. Спасибо за все, что вы делали для нашей партии и нашего союза на протяжении последних восьми лет, и наслаждайтесь заслуженной семейной жизнью с Джен и Финном", - написала Мэй.