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РИА Новости

Венгрия выступила за ускоренный прием Сербии и Черногории в Евросоюз

13:52 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Река Дунай в Будапеште. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Венгрия призывает ЕС ускорить переговоры с Сербией и Черногорией, чтобы позволить им вступить в ЕС до 2025 года, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Министр участвует в неформальных переговорах глав МИД и министров обороны стран ЕС в Хельсинки.
"Венгрия поддерживает расширение ЕС. Мы считаем, что интеграция Западных Балкан должна произойти быстро и что многие страны этого региона приложили усилия, чтобы ускорить процедуры вступления", - сказал он журналистам.
По его мнению, "переговоры о вступлении Сербии должны быть ускорены, и ей нужно позволить вступить в ЕС до 2025 года". "То же я думаю и в отношении Черногории", - отметил он.
Министр также выразил надежду, что "осенью мы сможем принять решения по дальнейшим процедурам вступления в отношении Албании и Северной Македонии". Трансляцию вела пресс-служба ЕК.
Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. Черногория подала заявку на членство в ЕС в 2008 году, переговоры о присоединении страны к союзу были начаты в конце июня 2012 года. Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.
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МИД ВенгрииПетер СийяртоЕврокомиссияЕвросоюзЧерногорияСербияВенгрияВ мире
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