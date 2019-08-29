Венгрия выступила за ускоренный прием Сербии и Черногории в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Венгрия призывает ЕС ускорить переговоры с Сербией и Черногорией, чтобы позволить им вступить в ЕС до 2025 года, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Министр участвует в неформальных переговорах глав МИД и министров обороны стран ЕС в Хельсинки.

"Венгрия поддерживает расширение ЕС. Мы считаем, что интеграция Западных Балкан должна произойти быстро и что многие страны этого региона приложили усилия, чтобы ускорить процедуры вступления", - сказал он журналистам.

По его мнению, "переговоры о вступлении Сербии должны быть ускорены, и ей нужно позволить вступить в ЕС до 2025 года". "То же я думаю и в отношении Черногории", - отметил он.

Министр также выразил надежду, что "осенью мы сможем принять решения по дальнейшим процедурам вступления в отношении Албании и Северной Македонии". Трансляцию вела пресс-служба ЕК.