ПСБ увеличил портфель электронных гарантий малому бизнесу до 50 млрд рублей

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Портфель электронных банковских гарантий банка ПСБ для малого и среднего бизнеса превысил 50 миллиардов рублей, сообщил руководитель направления среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.

"У нас в этом году круглая цифра – портфель электронных банковских гарантий (для предприятий МСБ) превысил 50 миллиардов рублей, тогда как год назад мы начинали с 18 миллиардов рублей. Это одно из самых динамично развивающихся направлений в нашем сегменте кредитования и гарантийной поддержки малых и средних предприятий", - сказал Басманов РИА Новости в кулуарах Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

Электронная банковская гарантия предполагает возможность для клиента без визита в офис и бумажных документов удаленно ввести заявку, решение по которой принимается банком онлайн.

Басманов отметил, что, помимо электронных гарантий, банк осуществляет гарантийную поддержку по более крупным контрактам через своих клиентских менеджеров. Таким образом, общий объем гарантий сейчас составляет 85 миллиардов рублей для малых и средних предприятий, в том числе, участвующих в гособоронзаказе, пояснил он.

Банк также предлагает своим клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса решения, касающиеся обслуживания контракта и финансирования его исполнения, в частности, инвестиционное кредитование.

"Участие любого предприятия что в государственном заказе, что в гособоронзаказе - это не только гарантия, не только сама процедура торгов и победа в тендере, это прежде всего исполнение контракта. Если в рамках контракта нужно провести техническое перевооружение, закупить новые образцы оборудования, мы предлагаем инвестиционное кредитование", - пояснил банкир.

По его словам, у предприятий малого и среднего бизнеса в России сегодня есть возможность снижать стоимость заемных средств, привлекая инструменты государственной поддержки в виде гарантий субсидий, снижения ставки. Поэтому для банка очень важно встраивать в свои продукты эти меры господдержки.

При этом, по информации Басманова, уровень кредитной ставки для предприятий малого бизнеса, участвующих в гособоронзаказе, складывается ниже общего уровня.

"Это происходит отчасти потому, что для таких компаний существуют специальные программы, но еще и потому, что эти предприятия, как правило, являются одними из самых надежных участников рынка, с большой историей, с давними кооперационными связями, со своей рыночной нишей. Поэтому уровень риска по таким предприятиям ниже", - пояснил топ-менеджер ПСБ.