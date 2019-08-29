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РИА Новости

Делегация аппарата конгресса США назвала цели визита в Россию

13:46 29.08.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Небоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Делегация аппарата конгресса США приехала в Москву с ознакомительными и образовательными целями, никаких официальных встреч не запланировано, рассказал РИА Новости член делегации, директор по связям с конгрессом вашингтонского центра Вильсона Аарон Джонс.
В четверг группа сотрудников аппарата конгресса США посетила с экскурсией Совет Федерации и Государственную думу, где им рассказали об истории российского парламента. Как сообщил ранее РИА Новости глава международного комитета СФ Константин Косачев, в рамках визита помощников конгрессменов и технических отделов аппарата конгресса никакие политические вопросы обсуждаться не будут.
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"Это ознакомительный визит, мы хотели, чтобы члены аппарата конгресса смогли сами увидеть Москву, Россию", - отметил Джонс в беседе с РИА Новости.
По его словам, в состав делегации входят 12 членов аппарата конгресса и сотрудники центра Вильсона, которые специализируются в различных областях, в том числе и эксперты по России и Арктике. До приезда в Москву делегация побывала с визитом в Швеции. Джонс подчеркнул, что никаких встреч с российскими официальными лицами у делегации не предусмотрено.
"Это часть программы, когда мы привозим членов аппарата конгресса дважды в год в разные страны мира. Исключительно ознакомительные, образовательные визиты - всегда проще что-то понять, увидев это своими глазами", - рассказала в свою очередь вице-президент вашингтонского центра Вильсона Линда Рот.
Визит делегации в Россию, по их словам, никак не связан с возможным приездом в Москву американских сенаторов, которые ранее пожаловались на невыдачу российских виз.
В понедельник сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что РФ отказала ему в выдаче визы. При этом российское посольство отметило, что сенатор не обращался за разрешением на въезд. Затем в МИД РФ пояснили, что сенатор находится в "стоп-листе" РФ в ответ на включение туда представителей России, о чем самому сенатору известно. После этого еще один представитель сената США демократ Крис Мерфи пожаловался на отказ в российской визе. В МИД РФ сообщили, что Мерфи также находится в российском стоп-листе, о чем ему известно. Кроме того, в российском министерстве сообщили, что никаких конкретных договоренностей о визите сенаторов в Москву не было, как и запросов на проведение встреч или выдачу виз.
"Нет, это абсолютно разные вещи. Наш визит мы начали готовить несколько месяцев назад и узнали о каких-то проблемах с визами у сенаторов уже будучи здесь. Но хочу подчеркнуть, эти визиты никак не связаны, это разные программы - мы приехали с ознакомительными целями. Иногда сенаторы организовывают самостоятельные визиты в другие страны, но мы приехали группой и наш центр начал все организовывать несколько месяцев назад", - сказал Джонс.
Центр имени Вильсона был учрежден конгрессом в 1968 году как официальный мемориал президенту Вудро Вильсону и является внепартийным политическим форумом, направленным на решение глобальных проблем на основе независимых исследований и открытого диалога научных сообществ. Является одним из ведущих научно-аналитических центров мира.
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