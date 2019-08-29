В Абхазии не будут приглашать наблюдателей на второй тур выборов президента

СУХУМ, 29 авг - РИА Новости. Международных наблюдателей не будут приглашать на второй тур голосования на выборах президента Абхазии, сообщили РИА Новости в парламенте республики.

"Судя по всему, никого не будет, и приглашений тоже", - сказал представитель законодательного органа.

Как пояснил агентству председатель ЦИК Тамаз Гогия, наблюдатели уже дали оценку подготовке и проведению первого тура выборов президента, который состоялся 25 августа, поэтому заново оценивать их во время проведения второго тура они "вряд ли должны". Решение о международных наблюдателях принимает законодательная и исполнительная власть страны, отметил глава ЦИК.

Ранее российские сенаторы в беседе с РИА Новости не исключили, что могут быть снова приглашены в Абхазию, но при этом отметили, что, как правило, наблюдатели на второй тур не приглашаются.

В республике 25 августа прошли выборы главы государства, в них приняли участие девять кандидатов. Ни одному не удалось набрать больше половины голосов для победы в первом туре. Во второй тур, который пройдет 8 сентября, вышли действующий президент Рауль Хаджимба (набрал 24,83% голосов) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%).