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РИА Новости

В Абхазии не будут приглашать наблюдателей на второй тур выборов президента

13:45 29.08.2019 (обновлено: 13:46 29.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыборы президента Абхазии в Москве
Выборы президента Абхазии в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Выборы президента Абхазии в Москве. Архивное фото
СУХУМ, 29 авг - РИА Новости. Международных наблюдателей не будут приглашать на второй тур голосования на выборах президента Абхазии, сообщили РИА Новости в парламенте республики.
"Судя по всему, никого не будет, и приглашений тоже", - сказал представитель законодательного органа.
Как пояснил агентству председатель ЦИК Тамаз Гогия, наблюдатели уже дали оценку подготовке и проведению первого тура выборов президента, который состоялся 25 августа, поэтому заново оценивать их во время проведения второго тура они "вряд ли должны". Решение о международных наблюдателях принимает законодательная и исполнительная власть страны, отметил глава ЦИК.
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Ранее российские сенаторы в беседе с РИА Новости не исключили, что могут быть снова приглашены в Абхазию, но при этом отметили, что, как правило, наблюдатели на второй тур не приглашаются.
В республике 25 августа прошли выборы главы государства, в них приняли участие девять кандидатов. Ни одному не удалось набрать больше половины голосов для победы в первом туре. Во второй тур, который пройдет 8 сентября, вышли действующий президент Рауль Хаджимба (набрал 24,83% голосов) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%).
На выборы президента Абхазии 25 августа прибыли более 60 наблюдателей, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики. Наблюдатели отметили демократичность и высокий уровень проведения абхазских выборов и не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на их результаты.
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