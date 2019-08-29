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РИА Новости

СМИ: партия Зеленского намерена выдвинуть Загороднюка министром обороны

13:45 29.08.2019 (обновлено: 18:19 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что политсила выдвинет Андрея Загороднюка кандидатом на пост министра обороны, передает в четверг агентство УНИАН.
Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будут озвучены предложения по кандидатуре будущего премьера. По информации источников РИА Новости, им станет замглавы офиса президента Алексей Гончарук. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
"Кандидатом на должность министра обороны Украины является Андрей Загороднюк", - говорится в сообщении.
По словам Яременко, вице-премьером Украины по европейской интеграции планируется назначить представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу, главой МИД - заместителя руководителя Офиса президента Украины Вадима Пристайко.
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский
Вчера, 13:37РИА Новости
Зеленский внес в Раду кандидатуру Гончарука на должность премьер-министра
Вместе с тем шеф-редактор интернет-издания "Левый берег" Соня Кошкина сообщила, что и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов будет выдвинут партией "Слуга народа" кандидатом на пост главы спецслужбы.
Андрей Загороднюк является внештатным советником Зеленского. Ранее Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.
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