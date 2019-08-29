Собянин призвал учителей проголосовать на выборах в Мосгордуму

"Школа всегда играла огромную роль в общественной и политической жизни города. 8 сентября состоятся выборы в Мосгордуму, в каждом округе за это место бороться будут от 3 до 5 кандидатов, предстоит достаточно активная конкурентная борьба за каждое место. Уверен, что наши педагогические коллективы не останутся в стороне от этого процесса. Для нас очень важно, кто будет представлять интересы образования в Мосгордуме, поэтому прошу принять активное участие", - сказал Собянин.