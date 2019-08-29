Собянин призвал учителей проголосовать на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на городском педагогическом совете в рамках Московского международного форума "Город образования" на ВДНХ призвал учителей столичных школ принять участие в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября.
"Школа всегда играла огромную роль в общественной и политической жизни города. 8 сентября состоятся выборы в Мосгордуму, в каждом округе за это место бороться будут от 3 до 5 кандидатов, предстоит достаточно активная конкурентная борьба за каждое место. Уверен, что наши педагогические коллективы не останутся в стороне от этого процесса. Для нас очень важно, кто будет представлять интересы образования в Мосгордуме, поэтому прошу принять активное участие", - сказал Собянин.
Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Однако позже Мосгорсуд отменил решение об отказе в регистрации выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и ОИК его зарегистрировал.