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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Собянин призвал учителей проголосовать на выборах в Мосгордуму

13:43 29.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на городском педагогическом совете в рамках Московского международного форума "Город образования" на ВДНХ призвал учителей столичных школ принять участие в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября.
"Школа всегда играла огромную роль в общественной и политической жизни города. 8 сентября состоятся выборы в Мосгордуму, в каждом округе за это место бороться будут от 3 до 5 кандидатов, предстоит достаточно активная конкурентная борьба за каждое место. Уверен, что наши педагогические коллективы не останутся в стороне от этого процесса. Для нас очень важно, кто будет представлять интересы образования в Мосгордуме, поэтому прошу принять активное участие", - сказал Собянин.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Вчера, 13:01Выборы в Мосгордуму
Система онлайн-голосования готова к выборам в Мосгордуму
Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Однако позже Мосгорсуд отменил решение об отказе в регистрации выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и ОИК его зарегистрировал.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаСергей СобянинМоскваПолитика
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