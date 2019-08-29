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РИА Новости

В Верховной раде создали пять фракций

13:43 29.08.2019 (обновлено: 13:45 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервое заседание Верховной рады Украины нового созыва
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Пять фракций создано в Верховной раде Украины нового созыва, начавшей свою работу в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
По закону, депутатские фракции формируются из числа депутатов, избранных по избирательным спискам политических партий, и депутатов, которые были выдвинуты партиями в мажоритарных округах. При формировании депутатской фракции в ее состав также могут войти депутаты-самовыдвиженцы.
Фракции создали пропрезидентская партия "Слуга народа", которая насчитывает 254 депутата. Ее руководителем избран депутат Давид Арахамия. Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" насчитывает 44 депутата. Ее руководителями избраны Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Фракция "Батькивщина" насчитывает 28 депутатов. Главой фракции стала бессменный лидер партии Юлия Тимошенко.
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Фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, ее руководителями стали Ирина Геращенко и Артур Герасимов. Также в Раде создана фракция "Голос", ее руководителем избран депутат Сергей Рахманин. Она насчитывает 17 депутатов. В Раде также создана депутатская группа "За будущее", насчитывает 23 депутата.
Депутаты, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%
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Партия "Слуга народа""Голос"Юрий БойкоСолидарностьВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"КиевВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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