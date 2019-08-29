В Верховной раде создали пять фракций

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Пять фракций создано в Верховной раде Украины нового созыва, начавшей свою работу в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

По закону, депутатские фракции формируются из числа депутатов, избранных по избирательным спискам политических партий, и депутатов, которые были выдвинуты партиями в мажоритарных округах. При формировании депутатской фракции в ее состав также могут войти депутаты-самовыдвиженцы.

Фракции создали пропрезидентская партия "Слуга народа", которая насчитывает 254 депутата. Ее руководителем избран депутат Давид Арахамия. Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" насчитывает 44 депутата. Ее руководителями избраны Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Фракция "Батькивщина" насчитывает 28 депутатов. Главой фракции стала бессменный лидер партии Юлия Тимошенко.

Фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, ее руководителями стали Ирина Геращенко и Артур Герасимов. Также в Раде создана фракция "Голос", ее руководителем избран депутат Сергей Рахманин. Она насчитывает 17 депутатов. В Раде также создана депутатская группа "За будущее", насчитывает 23 депутата.

Депутаты, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.