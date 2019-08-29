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РИА Новости

Один пострадавший в ДТП на Ставрополье находится в тяжелом состоянии

13:40 29.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 29 авг - РИА Новости. Один пострадавший в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком на Ставрополье находится в тяжелом состоянии, состояние двоих врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
"В результате ДТП на трассе "Кавказ" пострадало 16 человек, в том числе 5 детей. Девять человек получили амбулаторную помощь, 7 человек госпитализированы: один пациент находится в тяжелом состоянии, состояние двоих врачи оценивают как средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы", - сообщили в ведомстве.
Ранее ГУ МЧС по краю сообщило, что в регионе произошло ДТП с микроавтобусом, следовавшим из Адлера во Владикавказ, и грузовиком MAN. Управление ГИБДД по региону ранее сообщало о шести госпитализированных.
Состояние двоих госпитализированных детей удовлетворительное, их жизни ничто не угрожает, всем оказывается медицинская помощь в полном объеме, добавили в министерстве.
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Ставропольский крайПроисшествия
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