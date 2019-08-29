Один пострадавший в ДТП на Ставрополье находится в тяжелом состоянии

"В результате ДТП на трассе "Кавказ" пострадало 16 человек, в том числе 5 детей. Девять человек получили амбулаторную помощь, 7 человек госпитализированы: один пациент находится в тяжелом состоянии, состояние двоих врачи оценивают как средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы", - сообщили в ведомстве.