Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T13:40Z
https://ria.ru/20190829/1558030734.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155800/04/1558000443_0:0:3172:1785_1036x0_80_0_0_93df14c44a3d30f37c9f6b923a7293ab.jpg
РИА Новости

Болтон прибыл в Белоруссию

13:37 29.08.2019 (обновлено: 13:40 29.08.2019)
284
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Минск для переговоров с властями Белоруссии, сообщило в четверг посольство США в республике.
"Мы рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона, который прибыл для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 11:25РИА Новости
Эксперт назвал возможную причину визита Болтона в Белоруссию
Как ранее сообщила американская дипмиссия в Минске, программой визита Болтона в Белоруссию 29 августа запланированы переговоры с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Ожидается, что он обсудит вопросы региональной безопасности и подчеркнет поддержку США суверенитета и независимости Белоруссии, отметили в посольстве США. Болтон станет первым американским чиновником высокого ранга из побывавших в последние годы в Белоруссии.
620006
Обсудить 2
Джон БолтонБелоруссияСШАВ мире
Рекомендуем
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Эксперт назвал возможную причину визита Болтона в Белоруссию
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о желании начать отношения с США с "нового листа"
Советник по национальной безопасности Джон Болтон посетил мемориал ”Яма“, установленный в память о жертвах минского гетто, казнённых 2 марта 1942
Болтон посетил в Минске мемориал "Яма", посвященный жертвам гетто
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон обсудил с Болтоном внешнюю поддержку правительства Молдавии
Лента
новостей
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
В Верховной раде создали пять фракций
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Госдуме прокомментировали отказ Лукашенко ехать в Польшу
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме оценили призывы Джонсона и Эрдогана к России и Сирии
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский
Зеленский внес в Раду кандидатуру Гончарука на должность премьер-министра
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Совфеде оценили отказ Лукашенко ехать в Польшу
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
В Минске начались переговоры Лукашенко и Болтона
Владимир Гройсман выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Правительство Украины сложило полномочия перед новоизбранной Радой
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп распорядился пересмотреть решение о военной помощи Украине
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Делегация аппарата конгресса США назвала цели визита в Россию
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Во Франции увидели "небывалые" возможности для решения украинского кризиса
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин (на дальнем плане)
Патриарх Кирилл: победы хоккеистов оказывают доброе воздействие на народ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
Лента новостейМолния