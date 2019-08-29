Болтон прибыл в Белоруссию

МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Минск для переговоров с властями Белоруссии, сообщило в четверг посольство США в республике.

Как ранее сообщила американская дипмиссия в Минске, программой визита Болтона в Белоруссию 29 августа запланированы переговоры с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Ожидается, что он обсудит вопросы региональной безопасности и подчеркнет поддержку США суверенитета и независимости Белоруссии, отметили в посольстве США. Болтон станет первым американским чиновником высокого ранга из побывавших в последние годы в Белоруссии.