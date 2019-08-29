Семьи погибших на верфи "Красное Сормово" получат по 700 тысяч рублей

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Семьи погибших при пожаре на строящемся сухогрузе на нижегородской судоверфи "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) получат компенсации по 700 тысяч рублей, сообщила пресс-служба компании.

Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" произошло в среду в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в закрытом помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли на месте, один получил обширные ожоги и находится в больнице. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда). Предварительная причина происшествия - нарушение техники безопасности.

"Руководством завода "Красное Сормово" (входит в ОСК) принято решение оказать материальную помощь семьям пострадавших работников в результате несчастного случая. Сумма компенсации родственникам погибших составит 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

"От всего коллектива завода и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это большая утрата для всех нас. Ребята были добропорядочными и ответственными работниками, отзывчивыми коллегами... Мы искренне надеемся на поправку пострадавшего работника, который находится в больнице, и ему оказывается вся необходимая помощь", - приводятся в сообщении слова гендиректора завода Николая Першина.

Производственные процессы на "Красном Сормово" приостановлены, работа продолжается в штатном режиме, в том числе на судне, на котором произошел несчастный случай. Работает комиссия по расследованию инцидента.