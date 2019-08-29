Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T13:37Z
https://ria.ru/20190829/1558030650.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:112:3077:1843_1036x0_80_0_0_062a4683e1b12cdc86810afdf24d041d.jpg
РИА Новости

Семьи погибших на верфи "Красное Сормово" получат по 700 тысяч рублей

13:37 29.08.2019
263
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра
Работа пожарно - спасательного центра
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работа пожарно - спасательного центра. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Семьи погибших при пожаре на строящемся сухогрузе на нижегородской судоверфи "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) получат компенсации по 700 тысяч рублей, сообщила пресс-служба компании.
Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" произошло в среду в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в закрытом помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли на месте, один получил обширные ожоги и находится в больнице. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда). Предварительная причина происшествия - нарушение техники безопасности.
Сотрудник МЧС
28 августа, 13:32РИА Новости
На заводе "Красное Сормово" раскрыли детали пожара на верфи
"Руководством завода "Красное Сормово" (входит в ОСК) принято решение оказать материальную помощь семьям пострадавших работников в результате несчастного случая. Сумма компенсации родственникам погибших составит 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
"От всего коллектива завода и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это большая утрата для всех нас. Ребята были добропорядочными и ответственными работниками, отзывчивыми коллегами... Мы искренне надеемся на поправку пострадавшего работника, который находится в больнице, и ему оказывается вся необходимая помощь", - приводятся в сообщении слова гендиректора завода Николая Першина.
Производственные процессы на "Красном Сормово" приостановлены, работа продолжается в штатном режиме, в том числе на судне, на котором произошел несчастный случай. Работает комиссия по расследованию инцидента.
Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России. Предприятие строит гражданские суда и изготавливает продукцию специального машиностроения для надводных кораблей и подводных лодок военно-морского флота.
Пожар
28 августа, 12:14РИА Новости
Названа предварительная причина ЧП на заводе "Красное Сормово"
000040
Обсудить 1
Красное СормовоНижний НовгородРоссияОбщество
Рекомендуем
В Крыму на мысе Меганом с обрыва сорвался автомобиль. 29 августа 2019
В Крыму автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляжную палатку
РИА
Новости
Автомобиль полиции
На юге Крыма два подростка пропали без вести
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина
Участнику нападения на журналистов "112.Украина" предъявили обвинение
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Инженерные войска впервые применили cверхтяжелый паром
Лента
новостей
Вертолет Ми-28НМ выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
В России разработали технологию, разгоняющую боевой вертолет до 600 км/ч
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
Директор "Новой волны" прокомментировал скандал с Филиппом Киркоровым
Автомобиль скорой медицинской помощи
Башкирский врач умер перед допросом по делу о гибели роженицы
Грузинский блок-пост
За возведением грузинского блокпоста в Южной Осетии наблюдает миссия ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Совфеде оценили отказ Лукашенко ехать в Польшу
Автомобили на КПП на границе России и Украины
Россиянина задержали при попытке попасть на Украину
Киевский вокзал в Москве
"Трансмашхолдинг" планирует выпустить новую социальную электричку
Французские войска в Смоленске 28 октября 1812 года
Ученый рассказал об обстоятельствах гибели друга Наполеона под Смоленском
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский
Зеленский внес в Раду кандидатуру Гончарука на должность премьер-министра
Сотрудник МЧС
На заводе "Красное Сормово" раскрыли детали пожара на верфи
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
Россия и Индия решили вопрос об авансе за С-400
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Рязани два человека погибли и трое пострадали в ДТП с иномаркой
09:06В Приморье после схода селя восстановили движение поездов
09:03Самолет вылетел в Таджикистан после вынужденной посадки в Екатеринбурге
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
Лента новостейМолния