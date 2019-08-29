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РИА Новости

В Крыму автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляжную палатку

13:33 29.08.2019 (обновлено: 14:07 29.08.2019)
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© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"В Крыму на мысе Меганом с обрыва сорвался автомобиль. 29 августа 2019
В Крыму на мысе Меганом с обрыва сорвался автомобиль. 29 августа 2019
© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"
В Крыму на мысе Меганом с обрыва сорвался автомобиль. 29 августа 2019
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Автомобиль сорвался в обрыв на мысе Меганом в районе Судака и упал на одну из пляжных палаток, сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - сказал Шахов.
Он подчеркнул, что по счастливой случайности ни в палатке, ни рядом с ней людей не было, поэтому пострадавших непосредственно от падения автомобиля нет.
"Однако девушке, которая находилась в это время на пляже, стало плохо от увиденного и осознания опасности произошедшего. К счастью, на место как раз прибыли специалисты чрезвычайного ведомства и медработники, которые незамедлительно оказали ей необходимую психологическую и медицинскую помощь", - сказал министр.
Кроме того, спасателями предприняты меры противопожарной безопасности во избежание возгорания машины.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмСергей ШаховOpel AstraСимферопольКрымПроисшествия
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