В Крыму автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляжную палатку

В Крыму на мысе Меганом с обрыва сорвался автомобиль. 29 августа 2019

В Крыму на мысе Меганом с обрыва сорвался автомобиль. 29 августа 2019

© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" В Крыму на мысе Меганом с обрыва сорвался автомобиль. 29 августа 2019

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Автомобиль сорвался в обрыв на мысе Меганом в районе Судака и упал на одну из пляжных палаток, сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

"Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - сказал Шахов.

Он подчеркнул, что по счастливой случайности ни в палатке, ни рядом с ней людей не было, поэтому пострадавших непосредственно от падения автомобиля нет.

"Однако девушке, которая находилась в это время на пляже, стало плохо от увиденного и осознания опасности произошедшего. К счастью, на место как раз прибыли специалисты чрезвычайного ведомства и медработники, которые незамедлительно оказали ей необходимую психологическую и медицинскую помощь", - сказал министр.