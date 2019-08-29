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РИА Новости

Правительство Украины сложило полномочия перед новоизбранной Радой

13:32 29.08.2019 (обновлено: 14:47 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Гройсман выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Владимир Гройсман выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Действующий кабинет министром Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новой Верховной радой, избранной на внеочередных парламентских выборах 21 июля.
Сложивший полномочия кабмин будет исполнять обязанности до избрания нового.
По закону, действующий состав кабмина обязан сложить полномочия перед новоизбранной Радой. Гройсман ранее поддержал назначение членов нового правительства во время первого заседания Верховной рады нового созыва. Он считает, что чем быстрее назначат кабмин, тем лучше. Он также поручил министерствам подготовить так называемые "переходные книги" в виде посланий для следующих руководителей ведомств о проделанной и предстоящей работе.
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Согласно украинской конституции, именно коалиция в Раде должна предложить президенту кандидатуру будущего премьера. После этого глава государства вносит ее на рассмотрение парламента, для утверждения достаточно 226 голосов. Персональный состав нового кабмина на рассмотрение Рады предлагает уже новый премьер, кандидатуры на пост министров иностранных дел и обороны предлагает президент.
Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь СНБО Украины Александр Данилюк - в списке кандидатов на пост премьера.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Партия "Слуга народа" получила 254 мандата в новой Раде, что позволяет ей создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
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