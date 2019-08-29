В Челябинске сняли видео о том, как надо общаться с полицией

ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг — РИА Новости. ГУ МВД по Челябинской области в рамках профилактической работы сняло и выложило в инстаграме видео о том, как нужно правильно общаться с представителями власти, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.

В своем инстаграме челябинское ГУ МВД опубликовало профилактический видеоролик. Действие в нем происходит на улице, двое молодых людей сидят на спинке скамейки, потом один из них пинает мусорную урну. К ним подходят два полицейских: молодой человек оскорбляет сотрудника полиции, позже второй пытается ударить полицейского, затем в ролике показано, как молодые люди должны были себя вести при общении с полицией.

Начальник отделения правового отдела ГУ МВД по региону Алена Курлович на видео поясняет, что статья 318 УК России устанавливает уголовную ответственность за применение насилия в отношении представителя власти. Она отмечает, что речь идет о применении насилия как опасного, так и неопасного для жизни или здоровья, или угрозе применения насилия, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

"Размещение видеоролика на самом деле стандартная, плановая процедура. У нас в том числе есть обязанность по просвещению граждан, так как незнание закона не освобождает от ответственности. Если жители знают, как правильно, а как неправильно общаться, то в таком случае представителю власти легче говорить с человеком. А создание видеороликов — это более наглядное донесение информации, видео легче воспринимается, нежели текст, например", — сказала собеседница агентства.