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РИА Новости

В Челябинске сняли видео о том, как надо общаться с полицией

13:23 29.08.2019 (обновлено: 18:57 29.08.2019)
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© Cтраница МВД Челябинской области в InstagramСтоп-кадр видео МВД России по Челябинской области
Стоп-кадр видео МВД России по Челябинской области
© Cтраница МВД Челябинской области в Instagram
Стоп-кадр видео МВД России по Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг — РИА Новости. ГУ МВД по Челябинской области в рамках профилактической работы сняло и выложило в инстаграме видео о том, как нужно правильно общаться с представителями власти, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.
В своем инстаграме челябинское ГУ МВД опубликовало профилактический видеоролик. Действие в нем происходит на улице, двое молодых людей сидят на спинке скамейки, потом один из них пинает мусорную урну. К ним подходят два полицейских: молодой человек оскорбляет сотрудника полиции, позже второй пытается ударить полицейского, затем в ролике показано, как молодые люди должны были себя вести при общении с полицией.
Начальник отделения правового отдела ГУ МВД по региону Алена Курлович на видео поясняет, что статья 318 УК России устанавливает уголовную ответственность за применение насилия в отношении представителя власти. Она отмечает, что речь идет о применении насилия как опасного, так и неопасного для жизни или здоровья, или угрозе применения насилия, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
"Размещение видеоролика на самом деле стандартная, плановая процедура. У нас в том числе есть обязанность по просвещению граждан, так как незнание закона не освобождает от ответственности. Если жители знают, как правильно, а как неправильно общаться, то в таком случае представителю власти легче говорить с человеком. А создание видеороликов — это более наглядное донесение информации, видео легче воспринимается, нежели текст, например", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что для информирования граждан полиция регулярно рассказывает, что наказуемо, а что нет, занимаясь правовым просвещением граждан. Так, выходит телепередача "Полиция Южного Урала", где есть рубрика "Правосознание", пояснила она.
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ГУМВДЧелябинскРоссияЧелябинская областьОбщество
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Многочисленные ролики в сети доказывают обратное: даже если ты юрист с красным дипломом - априори виноват перед полиционерами. Подавляющее большинство "сотрудников" не знает Законов и Конституции! Они даже не подозревают, что государство наделило их не только правами, но и обязанностями. Главный смысл их деятельности, это "срубить палку", которая сделает статистику им лично и их начальству...
29 августа, 14:52
Дмитрий
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