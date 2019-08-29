"Трансмашхолдинг" планирует выпустить новую социальную электричку

ЩЕРБИНКА (Московская область), 29 авг - РИА Новости. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует выпускать для РЖД и пригородных компаний новую низкопольную "социальную" электричку составностью от двух вагонов, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

"Здесь (в Щербинке - ред.) мы представили макет. В настоящее время сформированы технические требования для малосоставного электропоезда. Впервые в России мы планируем создать полностью низкопольный проект, потому что все, что за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, в основном эксплуатируется на низких платформах. Для того, чтобы он был социальный, удобный поезд, его составность начинается от двух вагонов и по нарастающей", - сообщил Лошманов в кулуарах международного железнодорожного салона PRO//Движение. Экспо в Щербинке.

По его словам, получится малообслуживаемый современный электропоезд при этом с большой эффективностью на маршрутах с небольшими объемами перевозок.

"Сейчас в активной фазе переговоров с основным заказчиком, планируем заключить соглашение и приступить к производству. Либо с РЖД, либо с пригородными компаниями. Мы планируем к концу 2021 года постараться получить сертификат (на новую электричку - ред.). Мы планируем серию. Потребность есть", - отметил замглавы ТМХ.

Производитель рассчитывает, что такой тип подвижного состава будет более востребованным, потому что он удобный, его можно использовать не только на малодеятельных маршрутах, а также в качестве городских электропоездов.