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РИА Новости

"Трансмашхолдинг" планирует выпустить новую социальную электричку

13:19 29.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкКиевский вокзал в Москве
Киевский вокзал в Москве
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Киевский вокзал в Москве. Архивное фото
ЩЕРБИНКА (Московская область), 29 авг - РИА Новости. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует выпускать для РЖД и пригородных компаний новую низкопольную "социальную" электричку составностью от двух вагонов, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
"Здесь (в Щербинке - ред.) мы представили макет. В настоящее время сформированы технические требования для малосоставного электропоезда. Впервые в России мы планируем создать полностью низкопольный проект, потому что все, что за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, в основном эксплуатируется на низких платформах. Для того, чтобы он был социальный, удобный поезд, его составность начинается от двух вагонов и по нарастающей", - сообщил Лошманов в кулуарах международного железнодорожного салона PRO//Движение. Экспо в Щербинке.
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По его словам, получится малообслуживаемый современный электропоезд при этом с большой эффективностью на маршрутах с небольшими объемами перевозок.
"Сейчас в активной фазе переговоров с основным заказчиком, планируем заключить соглашение и приступить к производству. Либо с РЖД, либо с пригородными компаниями. Мы планируем к концу 2021 года постараться получить сертификат (на новую электричку - ред.). Мы планируем серию. Потребность есть", - отметил замглавы ТМХ.
Производитель рассчитывает, что такой тип подвижного состава будет более востребованным, потому что он удобный, его можно использовать не только на малодеятельных маршрутах, а также в качестве городских электропоездов.
"Сегодня мы видим, что многие города - не Москва - также имеют свои проекты "городская электричка". Мы надеемся, что порядка 50-100 вагонов в год будут востребованы", - рассказал Лошманов.
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