Башкирский врач умер перед допросом по делу о гибели роженицы

УФА, 29 авг — РИА Новости. Врач-реаниматолог башкирской больницы скончался за сутки до допроса у следователя, заявил журналистам юрист профсоюза работников здравоохранения Виталий Манзюков.
"Вызванный на допрос анестезиолог-реаниматолог умер за день до дачи показаний. Опытный врач, не выдержало сердце. Смерть произошла в конце июля, когда в больнице работал следователь по особо важным делам, медиков как подозреваемых допрашивали и изымали документы", — сказал юрист.
По его данным, трагедия произошла в Нефтекамске, где расследуется дело о смерти роженицы.
РИА Новости не располагает комментарием следственных органов.