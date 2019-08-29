Башкирский врач умер перед допросом по делу о гибели роженицы

"Вызванный на допрос анестезиолог-реаниматолог умер за день до дачи показаний. Опытный врач, не выдержало сердце. Смерть произошла в конце июля, когда в больнице работал следователь по особо важным делам, медиков как подозреваемых допрашивали и изымали документы", — сказал юрист.