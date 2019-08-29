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РИА Новости

Башкирский врач умер перед допросом по делу о гибели роженицы

13:14 29.08.2019 (обновлено: 15:46 29.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 29 авг — РИА Новости. Врач-реаниматолог башкирской больницы скончался за сутки до допроса у следователя, заявил журналистам юрист профсоюза работников здравоохранения Виталий Манзюков.
"Вызванный на допрос анестезиолог-реаниматолог умер за день до дачи показаний. Опытный врач, не выдержало сердце. Смерть произошла в конце июля, когда в больнице работал следователь по особо важным делам, медиков как подозреваемых допрашивали и изымали документы", — сказал юрист.
По его данным, трагедия произошла в Нефтекамске, где расследуется дело о смерти роженицы.
РИА Новости не располагает комментарием следственных органов.
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93111371736
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Следственный комитет РФУфаНефтекамскПроисшествия
Популярные комментарии
с чего вы взяли, что он так за умершую переживал, что у него сердце отказало? Переживал он из за допроса, так как он мог бы в тюрьму отправиться, если бы была установлена его вина. А уж умершая его в последнюю очередь волновала, я уверен. Врачи регулярно умерших видят и если они за каждого умершего будут переживать, то нервов не напасёшься
29 августа, 14:38
Константин Е
701216
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