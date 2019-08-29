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РИА Новости

В Москве обсудят практики мегаполисов в условиях климатических вызовов

13:13 29.08.2019 (обновлено: 13:51 29.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Участники Климатического форума, который пройдет в Москве 4 и 5 сентября, обсудят лучшие практики мегаполисов мира в условиях климатических вызовов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в форуме примут участие заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, советник и специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, профессор Университета Tuscia DIBAF, лауреат Нобелевской премии мира Рикардо Валентини, и.о. регионального директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Пироска Остлин, заместитель регионального директора по Европе С40 Стелиос Диакулакис, мэр города Савоны Илария Каприоглио и многие другие.
"В первый день форума участники обсудят лучшие практики мегаполисов мира в условиях климатических вызовов, а также примут участие в пленарных заседаниях, семинарах и лекциях о взаимодействии государства и бизнеса, "зеленой" экономике, экологическом девелопменте транспорта", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что второй день форума будет посвящен темам здравоохранения, сотрудничеству городов в области энергетики и экологическим инвестициям.
Кроме того, отмечается, что партнеры форума – Агентство инноваций города Москвы и Фонд инфраструктурных и образовательных программ – проведут воркшопы для студентов московских вузов в рамках программы "Вектор предпринимательства".
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"Участники проработают решения экологических задач в четырех тематических кластерах: зеленое строительство и реновация зданий, циркулярная экономика, новые технологии и модернизация городской инфраструктуры, ответственное потребление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что воркшопы пройдут 4-5 сентября в Цифровом деловом пространстве. Результаты работы студентов будут представлены в виде резолюции на финальном пленарном заседании в рамках III Международного экспертного совета.
В пресс-службе также отметили, что форум станет местом встречи представителей Группы климатических лидеров С40, на которой эксперты обсудят планы дальнейшего взаимодействия российской столицы и С40, а также подпишут декларацию C40 "Зеленые и здоровые улицы", направленную на снижение загрязнения воздуха. В рамках мероприятия также будет подписано соглашение со Всемирной организацией здравоохранения.
Кроме того, отмечается, что в рамках форума в парке "Зарядье" пройдет фотовыставка фестиваля "Золотая черепаха" - "Планета Земля: хрупкое совершенство". Фотографии, входящие в экспозицию, отражают красоту и величие дикой природы всех материков планеты Земля и мирового океана. Сообщается, что для посетителей также будет организована интерактивная площадка с играми – все желающие смогут с помощью сенсорных технологий принять участие в интерактивных играх по следующим тематикам: шумовое загрязнение, устойчивое развитие, раздельный сбор отходов, альтернативные источники энергии.
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