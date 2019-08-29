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РИА Новости

В Якутии задержали сбежавшего с пистолетом полицейского, сообщил источник

13:12 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкЗадержанный в суде в наручниках
Задержанный в суде в наручниках
© РИА Новости / Алексей Вовк
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ЯКУТСК, 29 авг – РИА Новости. Сбежавший с табельным оружием сотрудник транспортной полиции Якутии задержан на третий день после объявления в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В понедельник сотрудник транспортной полиции Якутии Айтал Томский сбежал с работы с пистолетом Макарова и двумя заряженными магазинами к нему. Во вторник в соцсети распространились фотографии якобы из квартиры Томского, где на обоях мужчина написал о том, что оказался в тяжелой ситуации, и попросил прощения у родных. Кроме того, ряд СМИ сообщили, что Томского обнаружили мертвым.
"Разыскиваемого полицейского, который сбежал со службы с табельным оружием, задержали сегодня сотрудники ДПС. Это случилось недалеко от переправы", - сказал источник.
Северо-Восточное линейное управление МВД РФ на транспорте пока не предоставило официальных комментарий.
Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики
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