В Якутии задержали сбежавшего с пистолетом полицейского, сообщил источник

ЯКУТСК, 29 авг – РИА Новости. Сбежавший с табельным оружием сотрудник транспортной полиции Якутии задержан на третий день после объявления в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В понедельник сотрудник транспортной полиции Якутии Айтал Томский сбежал с работы с пистолетом Макарова и двумя заряженными магазинами к нему. Во вторник в соцсети распространились фотографии якобы из квартиры Томского, где на обоях мужчина написал о том, что оказался в тяжелой ситуации, и попросил прощения у родных. Кроме того, ряд СМИ сообщили, что Томского обнаружили мертвым.