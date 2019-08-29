Опрос показал, как россияне оценивают вклад СССР в победу во Второй мировой

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Большинство россиян (84%) называют вклад СССР в победу во Второй мировой войне основным, при этом роль США и Великобритании в победе опрошенные чаще называют незначительной, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам исследования, вклад СССР в победу во Второй мировой войне считают основным или очень значительным большинство респондентов на протяжении замеров с 2009 года (88% в 2009 году, 84% в 2016 году и 84% в 2019 году). Следующими по значимости вклада в победу, по мнению россиян, являются США и Великобритания: 29% сегодня считают, что довольно значительный вклад в победу внесли США, каждый четвертый (25%) - Великобритания. При этом чаще россияне утверждают, что вклад этих стран в победу был незначителен (США — 33%, Великобритания - 38%).

Дату начала Второй мировой войны (1939 год) верно назвали около трети россиян (32%), почти две трети опрошенных (62%) назвали ее неверно или не знают верную дату, сообщает ВЦИОМ.

По данным исследования, 52% опрошенных считают, что Вторая мировая началась в 1941 году, 6% назвали другую дату, а 4% сказали, что не знают. Верно назвали год преимущественно респонденты с высшим или неполным высшим образованием (таких 48%).

Отмечается, что основной причиной начала Второй мировой войны граждане считают борьбу за ресурсы и сферы мирового влияния (14%), следующей по значимости причиной 13% опрошенных считают стремление Германии завоевать всех, расширить территорию и достичь мирового господства. Также 10% россиян указали "попытку Германии захватить Россию", а 7% уверены, что к конфликту привели разногласия между странами и состояние мировой политики того времени. При этом треть респондентов (34%) не определились в этом вопросе.

Как отмечает ВЦИОМ, большинство россиян безошибочно называют союзников и противников СССР во Второй мировой войне: среди основных союзников они указали США (59%), Великобританию (53%) и Францию (31%). При этом 8% относят к союзникам Польшу, 5% - Китай, еще 4% включают в этот список Монголию, по 2% - Украину, Белоруссию, Испанию и Чехословакию. Среди основных противников граждане правильно указали Германию во главе с Адольфом Гитлером (77%), Японию (38%), Италию во главе с Бенито Муссолини (29%). Также 17% навали Румынию, 8% - Польшу, по 7% - Венгрию и Финляндию, еще по 5% упоминают в этой связи Францию и США.