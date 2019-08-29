Медведев отметил важность развития конкуренции для рыночной экономики

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина отметил важность развития конкуренции для рыночной экономики страны.

Правительство на заседании в четверг рассматривает доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России "О состоянии конкуренции в РФ", где, в частности, содержатся предложения службы, направленные на улучшение конкурентной среды в различных отраслях и рынках.

"Начнем с вопроса, посвященного состоянию конкуренции в нашей стране. Мы этот вопрос регулярно один раз в год рассматриваем, по понятным причинам, поскольку здоровая конкуренция - это одно из ключевых условий развития и функционирования рыночной экономики в любой стране, и лучший механизм отбора эффективных идей и решений", - сказал Медведев, открывая заседание кабмина.

Он также напомнил собравшимся о глобальных экономических трендах и вызовах, которые стоят и перед Россией, на которые необходимо реагировать.

"Такие вещи, как богатство природных ресурсов и дешевизна труда, уступают место технологиям и инновациям, стираются прежние границы, ну а цифровые технологии активно используются не только в позитивном измерении, но и в завуалированной монополизации рынка и картельных сговоров... Существуют и другие негативные факторы, сохраняются и тенденции по государственному ресурсу, который подчас используется с избытком", — сказал премьер.

По словам Медведева, доля государства в экономике остается высокой.

"Очевидно, что есть еще один вызов - это слабый уровень развития малого и среднего предпринимательства, именно поэтому у нас есть проекты на эту тему, есть и национальный план по развитию конкуренции, приняты дорожные карты по отдельным отраслям.... Есть и результаты, есть и цели, которые не достигнуты", - отметил премьер, напомнив, что ряд существенных законодательных инициатив был принят в 2018 году.