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РИА Новости

Медведев отметил важность развития конкуренции для рыночной экономики

13:09 29.08.2019 (обновлено: 13:51 29.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина отметил важность развития конкуренции для рыночной экономики страны.
Правительство на заседании в четверг рассматривает доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России "О состоянии конкуренции в РФ", где, в частности, содержатся предложения службы, направленные на улучшение конкурентной среды в различных отраслях и рынках.
"Начнем с вопроса, посвященного состоянию конкуренции в нашей стране. Мы этот вопрос регулярно один раз в год рассматриваем, по понятным причинам, поскольку здоровая конкуренция - это одно из ключевых условий развития и функционирования рыночной экономики в любой стране, и лучший механизм отбора эффективных идей и решений", - сказал Медведев, открывая заседание кабмина.
Он также напомнил собравшимся о глобальных экономических трендах и вызовах, которые стоят и перед Россией, на которые необходимо реагировать.
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"Такие вещи, как богатство природных ресурсов и дешевизна труда, уступают место технологиям и инновациям, стираются прежние границы, ну а цифровые технологии активно используются не только в позитивном измерении, но и в завуалированной монополизации рынка и картельных сговоров... Существуют и другие негативные факторы, сохраняются и тенденции по государственному ресурсу, который подчас используется с избытком", — сказал премьер.
По словам Медведева, доля государства в экономике остается высокой.
"Очевидно, что есть еще один вызов - это слабый уровень развития малого и среднего предпринимательства, именно поэтому у нас есть проекты на эту тему, есть и национальный план по развитию конкуренции, приняты дорожные карты по отдельным отраслям.... Есть и результаты, есть и цели, которые не достигнуты", - отметил премьер, напомнив, что ряд существенных законодательных инициатив был принят в 2018 году.
Он также выразил надежду на то, что законопроект о создании унитарных предприятий на конкурентных рынках будет принят Госдумой в осеннюю сессию.
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