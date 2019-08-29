У РЖД осенью появятся первые плацкарты и купе с душем и розетками

ЩЕРБИНКА (Московская область), 29 авг - РИА Новости. Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) осенью 2019 года передаст холдингу РЖД первые плацкарты и купе с душем, розетками, холодильниками и микроволновками, и из них будут сформированы первые поезда, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

ТМХ в апреле презентовал построенный для "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) новые вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка. В мае текущего года Лошманов рассказывал, что "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД и новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками.

"Такие вагоны (плацкарт с душем, холодильниками, микроволновками - ред.) мы в соответствии с условиями контракта передаем в октябре. Первые купейные вагоны - в сентябре, плацкартные - в октябре, штабные - в ноябре", - рассказал Лошманов в кулуарах международного железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо в Щербинке.

Замглавы ТМХ ожидает, что в ноябре текущего года будут сформированы полноценные составы, в которых будут такие плацкартные, купейные и штабные вагоны. "Три первых поезда будут сформированы в ноябре", - сказал он.

Лошманов рассказывал в мае, что новые плацкартные вагоны, помимо душа, холодильников и микроволновок, будут оборудованы USB-розетками и дополнительными светильниками.