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РИА Новости

Официальный курс евро на пятницу вырос на 30 копеек

13:06 29.08.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивКалькулятор, купюры Евросоюза и российских рублей
Калькулятор, купюры Евросоюза и российских рублей
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Калькулятор, купюры Евросоюза и российских рублей. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 29,75 копейки - до 73,9558 рубля, курс доллара увеличился на 33,44 копейки - до 66,7471 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 31,78 копейки, составив 69,991 рубля.
Глава Банка Англии Марк Карни
27 августа, 13:06Акценты
"Доллар ‒ давай, до свидания". Революция от главы Банка АнглииМарк Карни, который считался одним из претендентов на пост главы МВФ, заявил, что зависимость мира от доллара США как резервной валюты слишком рискованна. И предложил заменить его новой цифровой валютой. А почему, например, не обычным фунтом стерлингов?
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