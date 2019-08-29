Официальный курс евро на пятницу вырос на 30 копеек

"Доллар ‒ давай, до свидания". Революция от главы Банка Англии Марк Карни, который считался одним из претендентов на пост главы МВФ, заявил, что зависимость мира от доллара США как резервной валюты слишком рискованна. И предложил заменить его новой цифровой валютой. А почему, например, не обычным фунтом стерлингов?