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РИА Новости

Гормональные контрацептивы не повышают риск заражения ВИЧ, заявили в ВОЗ

13:06 29.08.2019
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© FotoliaКонтрацептивы
Контрацептивы
© Fotolia
Контрацептивы. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Женщины с высоким риском заражения ВИЧ могут использовать все виды противозачаточных средств, в том числе гормональные: они не помогают предотвратить возможное заражение, но и не усиливают его риски, говорится в решении Всемирной Организации Здравоохранения.
В документе, опубликованном по итогам пересмотра рекомендаций по использованию различных видов контрацепции, в частности, отмечается, что гормональные препараты, такие как инъекции прогестогена, импланты или внутриматочные спирали, не усилят риски заражения ВИЧ. Однако эти методы не помогут предотвратить возможное попадание в организм этой болезни, а также инфекций, передающихся половым путем.
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"Фактические данные показывают, что риск заражения ВИЧ у женщины не должен ограничивать ее выбор противозачаточных средств. Все женщины должны иметь доступ к широкому спектру средств контрацепции, а также к профилактике ВИЧ и лечению в случае необходимости", - приводит ВОЗ заявление исполнительного директора программы Организации по Универсальному здравоохранению Петера Саламы.
В ВОЗ подчеркивают, что данные рекомендации имеют особое значение для стран Африки к югу от Сахары, где отмечаются самые высокие показатели распространения ВИЧ, а противозачаточные средства не всегда доступны женщинам. В настоящее время 24% женщин в возрасте 15–49 лет в Африке, которые хотят отсрочить или предотвратить появление детей, имеют лишь ограниченный доступ к различным средствам современной контрацепции.
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