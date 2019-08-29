Гормональные контрацептивы не повышают риск заражения ВИЧ, заявили в ВОЗ

ЖЕНЕВА, 29 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Женщины с высоким риском заражения ВИЧ могут использовать все виды противозачаточных средств, в том числе гормональные: они не помогают предотвратить возможное заражение, но и не усиливают его риски, говорится в решении Всемирной Организации Здравоохранения.

В документе, опубликованном по итогам пересмотра рекомендаций по использованию различных видов контрацепции, в частности, отмечается, что гормональные препараты, такие как инъекции прогестогена, импланты или внутриматочные спирали, не усилят риски заражения ВИЧ. Однако эти методы не помогут предотвратить возможное попадание в организм этой болезни, а также инфекций, передающихся половым путем.

"Фактические данные показывают, что риск заражения ВИЧ у женщины не должен ограничивать ее выбор противозачаточных средств. Все женщины должны иметь доступ к широкому спектру средств контрацепции, а также к профилактике ВИЧ и лечению в случае необходимости", - приводит ВОЗ заявление исполнительного директора программы Организации по Универсальному здравоохранению Петера Саламы.