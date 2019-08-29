Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, выразили поддержку работе спецпосланников ООН в этих регионах, сообщили в четверг в кабмине ФРГ со ссылкой на телефонный разговор между лидерами.

"Канцлер и российский президент обменялись мнениями о ситуации в Сирии, в частности, о военной эскалации на северозападе страны и вступлении в политический процесс под эгидой ООН для преодоления конфликта. Оба подтвердили свою поддержку деятельности спецпосланника ООН (Гейра) Педерсена", - говорится в сообщении официального представителя ведомства.