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РИА Новости

Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

13:05 29.08.2019 (обновлено: 13:21 29.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, выразили поддержку работе спецпосланников ООН в этих регионах, сообщили в четверг в кабмине ФРГ со ссылкой на телефонный разговор между лидерами.
"Канцлер и российский президент обменялись мнениями о ситуации в Сирии, в частности, о военной эскалации на северозападе страны и вступлении в политический процесс под эгидой ООН для преодоления конфликта. Оба подтвердили свою поддержку деятельности спецпосланника ООН (Гейра) Педерсена", - говорится в сообщении официального представителя ведомства.
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"Темой переговоров была также ситуация в Ливии. Собеседники сообща выразили поддержку планам спецпосланника ООН (Гассана) Саламе", - говорится в сообщении.
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