Вышинский рассказал, что хочет вернуться в журналистику

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы "Время покажет" на Первом канале рассказал о своих планах после освобождения из СИЗО.
По словам журналиста, сейчас он решает юридические формальности и хочет встретиться со всеми близкими.
"Поскольку я больше года был в тюрьме, быт был другим, были другие обязанности и права. Сейчас я должен решить несколько своих домашних, несколько своих юридических проблем. <...> Дальше я хочу вернуться в активную профессию, хочу вернуться к тому, чем я любил и занимался больше 20 с лишним лет, — хочу вернуться в журналистику".
Накануне Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное обязательство. Он должен приходить в суд и к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.
Дело Вышинского
Главред портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней, с мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время одного из заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и сказал, что откажется от украинского гражданства.
28 августа, 16:38РИА Новости"Человек невероятного мужества": Симоньян об освобождении ВышинскогоМаргарита Симоньян прокомментировала освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По ее словам, Вышинский больше всего беспокоится о том, что она "на сносях" и ей нужны позитивные эмоции.
Киевский суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты заявляли, что украинская прокуратура специально затягивала процесс.
Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.
Суд по инкриминируемым Вышинскому статьям еще впереди. Следующее заседание запланировано на 16 сентября.