Вышинский рассказал, что хочет вернуться в журналистику

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы " Время покажет " на Первом канале рассказал о своих планах после освобождения из СИЗО. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы "" на Первом канале рассказал о своих планах после освобождения из СИЗО.

По словам журналиста, сейчас он решает юридические формальности и хочет встретиться со всеми близкими.

"Поскольку я больше года был в тюрьме, быт был другим, были другие обязанности и права. Сейчас я должен решить несколько своих домашних, несколько своих юридических проблем. <...> Дальше я хочу вернуться в активную профессию, хочу вернуться к тому, чем я любил и занимался больше 20 с лишним лет, — хочу вернуться в журналистику". Кирилл Вышинский

Накануне Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное обязательство. Он должен приходить в суд и к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Дело Вышинского

Главред портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней, с мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время одного из заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и сказал, что откажется от украинского гражданства.

Киевский суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты заявляли, что украинская прокуратура специально затягивала процесс.

Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.