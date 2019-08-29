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РИА Новости

Песков не стал комментировать данные о переводе Сенцова в СИЗО "Лефортово"

13:03 29.08.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать перевод осужденного в РФ за терроризм украинца Олега Сенцова в Москву в СИЗО "Лефортово".
Ранее депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз сообщил журналистам, что осужденный в РФ за терроризм Сенцов уже переведен в СИЗО "Лефортово".
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"Я ничего не могу вам сказать", - сказал Песков журналистам в четверг.
На уточняющий вопрос, о том, поменялось ли мнение Кремля, по поводу того, что обмен Сенцова на руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского неравнозначный, Песков ответил отрицательно. "Нет, не поменялось, каких-то новых элементов нет, но я еще раз отсылаю вас к моим предыдущем словам, по этой теме мне добавить нечего", - сказал он.
Кроме того, у пресс-секретаря президента также уточнили, известен ли сам факт перевода украинца в Москву и будет ли это комментировать Кремль. "Нет, не могу", - ответил Песков.
"Опять же нечего сказать, осуществляются определенные контакты", - добавил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, как в целом они относятся к ситуации с обменом.
Украинец Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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