Песков не стал комментировать данные о переводе Сенцова в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать перевод осужденного в РФ за терроризм украинца Олега Сенцова в Москву в СИЗО "Лефортово".

Ранее депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз сообщил журналистам, что осужденный в РФ за терроризм Сенцов уже переведен в СИЗО "Лефортово".

"Я ничего не могу вам сказать", - сказал Песков журналистам в четверг.

На уточняющий вопрос, о том, поменялось ли мнение Кремля, по поводу того, что обмен Сенцова на руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского неравнозначный, Песков ответил отрицательно. "Нет, не поменялось, каких-то новых элементов нет, но я еще раз отсылаю вас к моим предыдущем словам, по этой теме мне добавить нечего", - сказал он.

Кроме того, у пресс-секретаря президента также уточнили, известен ли сам факт перевода украинца в Москву и будет ли это комментировать Кремль. "Нет, не могу", - ответил Песков.

"Опять же нечего сказать, осуществляются определенные контакты", - добавил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, как в целом они относятся к ситуации с обменом.

Украинец Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.