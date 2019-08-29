Скафандр для космонавтов "Федерации" получит иностранные компоненты

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 29 авг - РИА Новости. Новый российский скафандр для космонавтов "Сокол-М" будет изготавливаться с применением иностранных комплектующих, иначе он не получится многоразовым, рассказал журналистам генеральный директор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

Скафандр "Сокол-М" для экипажа перспективного российского космического корабля "Федерация" предназначен для спасения космонавтов на случай разгерметизации. Первый образец скафандра представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

"Если мы хотим сделать лучший в мире скафандр, то давайте использовать лучшее в мире. Если лучший в России, то давайте делать из российских комплектующих. Мы стараемся так работать, чтобы это (санкции - ред). не влияло. Но пленок хороших полиуретановых в России нет пока, гермомолнии в России не делают. Эти две позиции мы берём у иностранцев, тут ничего не сделаешь", - сказал Поздняков.

По его словам, можно сделать скафандр из российских комплектующих, но тогда он будет рассчитан не на 10, а на один-два полета, и не будет обладать возможностью регулировки для разных по росту космонавтов.

Полиуретановые пленки "фактически вечные", заметил Поздняков, а использующаяся в текущем поколении скафандров резина "стареет, стирается". "Этот материал совсем другой с точки зрения износа и долговечности", - пояснил он.

Благодаря новым материалам скафандр будет многоразовым, сможет регулироваться по размерам индивидуально под космонавта. "Основная идея нового корабля "Федерация" - многоразовость, соответственно, наше оборудование тоже заточено под эту задачу", - резюмировал Поздняков.

Первый испытательный полет "Федерации" запланирован на 2022 год. В 2023 году корабль должен отправиться к МКС в беспилотном режиме, а в 2024-м - с экипажем на борту.