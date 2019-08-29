Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T13:02Z
https://ria.ru/20190829/1558028564.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155795/93/1557959315_0:432:2873:2048_1036x0_80_0_0_02b5e9a4aa3bd4ed63bd0795348ff685.jpg
РИА Новости

Скафандр для космонавтов "Федерации" получит иностранные компоненты

13:02 29.08.2019
705
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНовый спасательный скафандр "Сокол-М" для экипажа перспективного российского космического корабля "Федерация" впервые представлен общественности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Новый спасательный скафандр Сокол-М для экипажа перспективного российского космического корабля Федерация впервые представлен общественности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 29 авг - РИА Новости. Новый российский скафандр для космонавтов "Сокол-М" будет изготавливаться с применением иностранных комплектующих, иначе он не получится многоразовым, рассказал журналистам генеральный директор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Скафандр "Сокол-М" для экипажа перспективного российского космического корабля "Федерация" предназначен для спасения космонавтов на случай разгерметизации. Первый образец скафандра представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
"Если мы хотим сделать лучший в мире скафандр, то давайте использовать лучшее в мире. Если лучший в России, то давайте делать из российских комплектующих. Мы стараемся так работать, чтобы это (санкции - ред). не влияло. Но пленок хороших полиуретановых в России нет пока, гермомолнии в России не делают. Эти две позиции мы берём у иностранцев, тут ничего не сделаешь", - сказал Поздняков.
Скафандр Сокол-М, представленный на МАКС-2019
27 августа, 14:45РИА Новости
На МАКС-2019 показали новый российский скафандр "Сокол-М"
По его словам, можно сделать скафандр из российских комплектующих, но тогда он будет рассчитан не на 10, а на один-два полета, и не будет обладать возможностью регулировки для разных по росту космонавтов.
Полиуретановые пленки "фактически вечные", заметил Поздняков, а использующаяся в текущем поколении скафандров резина "стареет, стирается". "Этот материал совсем другой с точки зрения износа и долговечности", - пояснил он.
Благодаря новым материалам скафандр будет многоразовым, сможет регулироваться по размерам индивидуально под космонавта. "Основная идея нового корабля "Федерация" - многоразовость, соответственно, наше оборудование тоже заточено под эту задачу", - резюмировал Поздняков.
Первый испытательный полет "Федерации" запланирован на 2022 год. В 2023 году корабль должен отправиться к МКС в беспилотном режиме, а в 2024-м - с экипажем на борту.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
Скафандр для работы в открытом космосе Орлан-МКС
13 августа, 10:45РИА Новости
В новом российском скафандре расширят "вход" для крупных космонавтов
14013515
Обсудить 1
Научно-производственное предприятие "Звезда"Международная космическая станцияАвиасалон МАКСМосковская областьЖуковскийРИА Наука
Рекомендуем
Скафандр Сокол-М, представленный на МАКС-2019
Космонавты "Федерации" смогут надевать скафандры при ЧП в два раза быстрее
РИА
Новости
Новый спасательный скафандр Сокол-М для экипажа перспективного российского космического корабля Федерация впервые представлен общественности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России прервется традиция мочиться на колесо перед стартом в космос
Вертолет Ми-28НМ выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
В России разработали технологию, разгоняющую боевой вертолет до 600 км/ч
Генеральный директор корпорации Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой "Циркон"
Лента
новостей
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана
Глава SpaceX Илон Маск
Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
Луна
ЕКА хочет создать больше элементов для окололунной станции
Снимок земли из космоса
Новейший китайский спутник сломался сразу после запуска
Корабль Союз пристыкованный к МКС
Космонавты выйдут за пределы МКС, чтобы оценить состояние "Союзов"
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Первый пуск "Ангары" с космодрома Восточный намечен на 2023 год
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель и Путин обсудили переговоры о транзите газа через Украину
Глава SpaceX Илон Маск
Илон Маск предупредил о демографическом коллапсе
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия готова запускать спутники OneWeb на ракетах "Протон"
Сотрудники ситуационного Центра организации дорожного движения в Москве
В ЦОДД разберутся с несогласованным ограничением скорости на МКАД
Международная космическая станция
Эксперт назвал возможные причины срабатывания сирены на МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
Лента новостейМолния