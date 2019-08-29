Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T12:58Z
https://ria.ru/20190829/1558028358.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/130316/50/1303165012_0:327:4288:2739_1036x0_80_0_0_768cc59f261d04c9ec88e291e781f872.jpg
РИА Новости

В Узбекистане запретили выходить замуж до совершеннолетия

12:58 29.08.2019
19470
© Fotolia / TobilanderОбручальные кольца
Обручальные кольца
© Fotolia / Tobilander
ТАШКЕНТ, 29 авг - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в Семейный кодекс, предусматривающие с 1 сентября повышение минимального возраста вступления в брак для женщин с 17 до 18 лет, текст документа опубликован в четверг на сайте газеты правительства и парламента страны " Народное слово".
Поправки были приняты законодательной палатой и одобрены сенатом Узбекистана в течение августа. В соответствии с подписанным документом, изменения вступят в силу с 1 сентября. В республике в настоящее время для мужчин установлен брачный возраст с 18 лет, для женщин - с 17 лет. Мирзиеев в апреле своим постановлением с 1 сентября повысил минимальный возраст вступления в брак женщин на один год.
"Часть первую статьи 15 Семейного кодекса Республики Узбекистан изложить в следующей редакции: "Брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается в восемнадцать лет", - говорится в тексте документа.
При этом при наличии уважительных причин в исключительных случаях (беременность, рождение ребенка, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным), администрации района или города по месту государственной регистрации брака могут по просьбе лиц, желающих вступить в брак, снижать брачный возраст, но не более чем на один год, указывается в законе.
Фотография помолвочного кольца, к которому прикреплен маленький бриллиант
28 августа, 21:32РИА Новости
Невеста подняла на смех жениха за "жалкое" помолвочное кольцо
Вопрос о повышении брачного возраста для женщин обсуждается в Узбекистане уже несколько лет. По мнению международных и местных экспертов, ранние браки в стране не позволяют девушкам получать полноценное образование, а также сказываются на здоровье детей, рождающихся у молодоженов. Ранее директор Национального центра по права человека Акмаль Саидов заявлял, что в исключительных случаях с разрешения глав администраций регионов молодым девушкам разрешали вступать в брак даже с 16 лет.
С 1 мая 2013 года Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс Узбекистана дополнены статьями, предусматривающими ответственность за нарушение законодательства о брачном возрасте. В частности, за это правонарушение предусмотрены крупные штрафы или исправительные работы сроком до трех лет.
Свадебные кольца
19 августа, 22:18РИА Новости
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
2941034
Обсудить 0
УзбекистанВ мире
Рекомендуем
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
РИА
Новости
Яровое. Самая удобная поза для купания в озере
Озера Алтая вместо Мертвого моря. Чем удивят сибирские курорты
Банкноты номиналом один доллар США
"Банк Елизаветы II" собрался обрушить доллар
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Лента
новостей
Здание отдела МВД РФ по Уфимскому району
Защита начала допрос потерпевшей по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Сотрудник ФСБ РФ на месте обнаружения тайника со взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Биография Алексея Гончарука
Новый спасательный скафандр Сокол-М для экипажа перспективного российского космического корабля Федерация впервые представлен общественности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России прервется традиция мочиться на колесо перед стартом в космос
Машина Следственного комитета РФ
В Башкирии проверят причастность родителей к пропаже маленького мальчика
Египетская телеведущая Рихам Саид
В Египте телеведущую отстранили от эфиров из-за высказываний о полных людях
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Актер Александр Числов
Умер актер Александр Числов
Вадим Пристайко
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Полиция
В Ленинградской области полиция ищет потерявшуюся в лесу девочку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
Лента новостейМолния