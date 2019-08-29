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РИА Новости

На Ставрополье после ДТП с микроавтобусом госпитализировали шесть человек

12:56 29.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 29 авг - РИА Новости. Шесть человек, по уточненным данным, госпитализированы в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
Ранее ГУ МЧС по краю сообщило, что в регионе произошло ДТП с микроавтобусом, следовавшим из Адлера во Владикавказ, и грузовиком MAN. Управление ГИБДД по региону отмечало, что госпитализированы два человека, всего в больницу были доставлены 15 человек, в том числе пятеро детей.
"В результате ДТП в Кочубеевском районе госпитализация понадобилась шести участникам. Травмы получили пять взрослых, в том числе водитель микроавтобуса, и один 15-летний подросток", - говорится в сообщении.
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