На Ставрополье после ДТП с микроавтобусом госпитализировали шесть человек

ПЯТИГОРСК, 29 авг - РИА Новости. Шесть человек, по уточненным данным, госпитализированы в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.

Ранее ГУ МЧС по краю сообщило, что в регионе произошло ДТП с микроавтобусом, следовавшим из Адлера во Владикавказ, и грузовиком MAN. Управление ГИБДД по региону отмечало, что госпитализированы два человека, всего в больницу были доставлены 15 человек, в том числе пятеро детей.