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РИА Новости

Россия и Германия продолжат подготовку к саммиту в "нормандском формате"

12:52 29.08.2019 (обновлено: 13:10 29.08.2019)
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© REUTERS / Neil Hall/PoolКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© REUTERS / Neil Hall/Pool
Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате для дальнейшей реализации минских соглашений, сообщили в четверг в кабмине ФРГ со ссылкой на телефонный разговор между лидерами.
"Касаясь Украины, собеседники договорились продолжать подготовку к саммиту в нормандском формате (Германия, Франция, Россия, Украина) для дальнейшей реализации минских соглашений", - говорится в сообщении ведомства.
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