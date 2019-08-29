Россия и Германия продолжат подготовку к саммиту в "нормандском формате"

БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате для дальнейшей реализации минских соглашений, сообщили в четверг в кабмине ФРГ со ссылкой на телефонный разговор между лидерами.