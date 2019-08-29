Директор "Новой волны" прокомментировал скандал с Филиппом Киркоровым

СОЧИ, 29 авг — РИА Новости. Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.

В среду на мероприятии состоялась премьера песни Киркорова "Лунный гость". Некоторые СМИ опубликовали кадры с репетиции артиста, снятые очевидцами. Судя по видео, он возмущается, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику. В общении с организаторами конкурса он использовал нецензурную лексику.

По словам Румянцева, инцидент произошел во время репетиции перед концертом из-за задержек в работе технических служб.

Он отметил, что Киркоров стремится, чтобы все его номера были на сцене безупречны.

"Все эти нервы и стоили, наверное, того, что человек, немного не сдержавшись, пытался ускорить процесс репетиции. Главное — результат. Результат был хороший", — пояснил Румянцев.

Он добавил, что организаторы относятся с пониманием к проявлениям эмоций артистов.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе исполнителя, подготовка к премьере песни потребовала много времени и внимания, поэтому технические службы, которые ушли на обед и не выполнили необходимые требования, попали под горячую руку.