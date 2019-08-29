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РИА Новости
Культура

Директор "Новой волны" прокомментировал скандал с Филиппом Киркоровым

12:50 29.08.2019 (обновлено: 21:11 29.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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СОЧИ, 29 авг — РИА Новости. Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
В среду на мероприятии состоялась премьера песни Киркорова "Лунный гость". Некоторые СМИ опубликовали кадры с репетиции артиста, снятые очевидцами. Судя по видео, он возмущается, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику. В общении с организаторами конкурса он использовал нецензурную лексику.
По словам Румянцева, инцидент произошел во время репетиции перед концертом из-за задержек в работе технических служб.
Он отметил, что Киркоров стремится, чтобы все его номера были на сцене безупречны.
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"Все эти нервы и стоили, наверное, того, что человек, немного не сдержавшись, пытался ускорить процесс репетиции. Главное — результат. Результат был хороший", — пояснил Румянцев.
Он добавил, что организаторы относятся с пониманием к проявлениям эмоций артистов.
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Звезда в гневе
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе исполнителя, подготовка к премьере песни потребовала много времени и внимания, поэтому технические службы, которые ушли на обед и не выполнили необходимые требования, попали под горячую руку.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" проходит в 18-й раз. Среди исполнителей не только российские звезды, но и зарубежные, в том числе Наталья Орейро и Рита Ора.
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КультураНовая волнаФилипп КиркоровСочи
Популярные комментарии
А почему бы не привлечь его к уголовной ответственности за оскорбление и употребление нецензурной брани в общественных местах? Если уж пиариться, то нужно "делать по-большому"! Что тут скажешь - "илита"!
29 августа, 13:14
andshumili
129400016
Ещё кто то ходит на его концерты!? )))
29 августа, 13:39
Владимир Иванов-редкая
125101009
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