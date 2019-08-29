Глава Минфина Украины Маркарова сохранит пост, заявили в Раде

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Министр финансов Украины Оксана Маркарова сохранит свой пост в новом составе правительства, который будет сформирован в четверг, сообщил депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Мы сейчас на заседании (будущей фракции - ред.) как раз решим по всем кандидатам. Я только могу сказать по Маркаровой. Еще кто-то может остаться, но Маркарова точно будет, потому что она с бюджетом, она профессиональный человек и к ней нет вопросов. Маркарова остается", - сказал Арахамия журналистам в парламенте.
Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады крупнейшая фракция "Слуга народа" озвучит свои предложения по кандидатуре будущего премьера. По информации источников РИА Новости, им станет замглавы офиса президента Алексей Гончарук.
Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.