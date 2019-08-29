Глава Минфина Украины Маркарова сохранит пост, заявили в Раде

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Министр финансов Украины Оксана Маркарова сохранит свой пост в новом составе правительства, который будет сформирован в четверг, сообщил депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы сейчас на заседании (будущей фракции - ред.) как раз решим по всем кандидатам. Я только могу сказать по Маркаровой. Еще кто-то может остаться, но Маркарова точно будет, потому что она с бюджетом, она профессиональный человек и к ней нет вопросов. Маркарова остается", - сказал Арахамия журналистам в парламенте.

Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады крупнейшая фракция "Слуга народа" озвучит свои предложения по кандидатуре будущего премьера. По информации источников РИА Новости, им станет замглавы офиса президента Алексей Гончарук.