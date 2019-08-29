Кремль назвал освобождение Вышинского конкретным шагом со стороны Киева

"Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем за перезагрузкой власти на Украине, но хочу вам напомнить заявление (Владимира) Путина, который сказал, что судить можно будет по конкретным делам, по конкретным словам - вот этого нужно дождаться. Есть конкретные дела: например, решение об освобождении Вышинского - это мы приветствуем. Давайте ждать других", - сказал он.