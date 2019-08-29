Кремль назвал освобождение Вышинского конкретным шагом со стороны Киева

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Кремле считают освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи конкретным шагом со стороны Киева и приветствуют его, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем за перезагрузкой власти на Украине, но хочу вам напомнить заявление (Владимира) Путина, который сказал, что судить можно будет по конкретным делам, по конкретным словам - вот этого нужно дождаться. Есть конкретные дела: например, решение об освобождении Вышинского - это мы приветствуем. Давайте ждать других", - сказал он.
Кроме того, Песков отметил, что шаги, которые ждет от Киева Москва, известны.
"Это нормализация двухсторонних отношений и все, что нужно сделать для этой нормализации. Прежде всего, конечно, известный набор действий, зафиксированный на бумаге набор действий, необходимых для выполнения минских договоренностей", - подчеркнул он, не уточнив, все ли ожидаемые от Украины действия обозначены в минских соглашениях.