Космонавты "Федерации" смогут надевать скафандры при ЧП в два раза быстрее

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 29 авг - РИА Новости. Космонавты экипажа нового корабля "Федерация" смогут в два раза быстрее надевать при ЧП новые спасательные скафандры "Сокол-М", чем экипажи кораблей "Союз", рассказал журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, генеральный директор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

"Норматив остался в 5 минут, но времени нужно в два раза меньше (на надевание нового скафандра - ред.)", - сказал он.

Скафандр "Сокол-М" предназначен для спасения космонавтов на случай разгерметизации космических кораблей.

Новый скафандр сможет использоваться для 10 полетов, он будет многоразовым, с возможностью регулировки под разные параметры тела космонавта. Нынешние скафандры шьются индивидуально под каждого космонавта.

Первый образец скафандра "Сокол-М" представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2019. Однако, по словам Позднякова, возможно, это не окончательный облик скафандра.

"Не исключаю, что это не последняя версия", - сказал он.