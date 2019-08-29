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РИА Новости

Космонавты "Федерации" смогут надевать скафандры при ЧП в два раза быстрее

12:43 29.08.2019
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© РИА НовостиСкафандр "Сокол-М", представленный на МАКС-2019
Скафандр Сокол-М, представленный на МАКС-2019
© РИА Новости
Скафандр "Сокол-М", представленный на МАКС-2019. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 29 авг - РИА Новости. Космонавты экипажа нового корабля "Федерация" смогут в два раза быстрее надевать при ЧП новые спасательные скафандры "Сокол-М", чем экипажи кораблей "Союз", рассказал журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, генеральный директор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
"Норматив остался в 5 минут, но времени нужно в два раза меньше (на надевание нового скафандра - ред.)", - сказал он.
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Новый скафандр сможет использоваться для 10 полетов, он будет многоразовым, с возможностью регулировки под разные параметры тела космонавта. Нынешние скафандры шьются индивидуально под каждого космонавта.
Первый образец скафандра "Сокол-М" представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2019. Однако, по словам Позднякова, возможно, это не окончательный облик скафандра.
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По словам Позднякова, сейчас начинаются конструкторско-доводочные испытания, в следующем году начнутся его автономные испытания. Летные испытания пройдут после начала полетов корабля "Федерация".
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