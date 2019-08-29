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РИА Новости

В Китае готовы ответить на пошлины США

12:41 29.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. Пекин может предпринять надлежащие и вполне достаточные ответные меры на возможное повышение пошлин США на китайские товары, но считает необходимым предотвратить эскалацию торговой войны и дальнейшее повышение пошлин, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.
Власти США в четверг документально оформили повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря. В соответствующем документе уточняется, что часть продукции будет обложена пошлинами в 15% с 1 сентября, а часть – с 15 декабря. Документ пока размещен для ознакомления, официальная его публикация состоится 30 августа.
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"Ответные меры Китая вполне достаточные, но в текущей обстановке мы считаем необходимым прежде всего обсудить вопрос об отмене дальнейшего повышения пошлин на китайские товары объемом 550 миллиардов долларов, необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию торговой войны", - заявил Гао Фэн.
По его словам, "китайская сторона категорически выступает против эскалации торговой войны, мы хотим решить проблему путем сотрудничества и спокойных консультаций".
"Эскалация торговой войны не принесет пользы ни китайскому, ни американскому народам, это идет вразрез с интересами всего международного сообщества, но также может повлечь за собой катастрофические последствия", - сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов в год с 1 октября составит не 25%, а 30%.
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Переговоры между США и Китаем по условиям двусторонней торговли, которые периодически ведутся с 2018 года, в настоящее время приостановлены после очередной волны взаимного повышения пошлин.
После очередного обострения Трамп заявлял, что Китай связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. По словам американского президента, переговоры по данному вопросу должны начаться в ближайшее время. Китай эту информацию не подтверждал и выражал надежду, что США откажутся от своих ошибочных действий и будут создавать условия для возобновления торговых консультаций.
К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами.
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